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Коляда и Галлямов показали поддержку из парного катания под комментарий Туктамышевой

18:10
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Михаил Коляда и Александр Галлямов исполнили элемент из парного катания во время разминки на командном чемпионате мира в Японии.

На видео, опубликованном в сторис Галлямова в Instagram, он взял Коляду за руки и поднял его в высокую поддержку.

«Класс! А теперь раскрути его», - прокомментировала происходящее фигуристка Елизавета Туктамышева за кадром.

 

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy проходит в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

После первого дня соревнований сборная России лидирует в командном зачете.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/a_gallyam/

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