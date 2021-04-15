Коляда и Галлямов показали поддержку из парного катания под комментарий Туктамышевой
18:10
Российские фигуристы Михаил Коляда и Александр Галлямов исполнили элемент из парного катания во время разминки на командном чемпионате мира в Японии.
На видео, опубликованном в сторис Галлямова в Instagram, он взял Коляду за руки и поднял его в высокую поддержку.
«Класс! А теперь раскрути его», - прокомментировала происходящее фигуристка Елизавета Туктамышева за кадром.
Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy проходит в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.
После первого дня соревнований сборная России лидирует в командном зачете.
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