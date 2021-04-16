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Коляда: «ЧМ в Японии был подведением каких-то итогов года»

15:04
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Российский фигурист Михаил Коляда, занявший третье место в произвольной программе на неофициальном командном чемпионате мира в Японии, отметил, что этот старт был подведением итогов сезона.

«Каждое соревнование имеет какое-то значение, и командный чемпионат мира для меня важен во-первых тем, что он проходит в Японии, во-вторых — при зрителях, — цитирует ТАСС Коляду. — Данный старт был подведением каких-то итогов года».

На вопрос о планах на следующий олимпийский сезон Коляда воздержался от комментариев: «Я не люблю говорить о целях, лучше об этом спросить у тренера. Оставлю этот вопрос без комментариев».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11170171

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