Кихира упала с каскада в произвольной программе на командном ЧМ
12:32
Японка Рика Кихира с падением выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.
Фигуристка прыгнула тройной сальхов, двойной аксель+тройной тулуп с ошибкой, тройной лутц, двойной аксель+тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер и упала каскада тройной флип+двойной тулуп.
За свой прокат Кихира получила 132,39 балла.
Онлайн-трансляция третьего дня командного чемпионата мира — здесь.
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