Кихира упала с каскада в произвольной программе на командном ЧМ

Японка Рика Кихира с падением выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Фигуристка прыгнула тройной сальхов, двойной аксель+тройной тулуп с ошибкой, тройной лутц, двойной аксель+тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер и упала каскада тройной флип+двойной тулуп.

За свой прокат Кихира получила 132,39 балла.