Фигурное катание
Командный чемпионат мира
Новости
Командный зачет Календарь Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Командный чемпионат мира

Кихира упала с каскада в произвольной программе на командном ЧМ

12:32
Теги:

Японка Рика Кихира с падением выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Фигуристка прыгнула тройной сальхов, двойной аксель+тройной тулуп с ошибкой, тройной лутц, двойной аксель+тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер и упала каскада тройной флип+двойной тулуп.

За свой прокат Кихира получила 132,39 балла.

Онлайн-трансляция третьего дня командного чемпионата мира — здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд