Канделаки прокомментировала результаты командного чемпионата мира

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от командного чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в Японии.

«Аня Щербакова, Лиза Туктамышева, Миша Коляда, Женя Семененко, Настя Мишина с Сашей Галлямовым и Вика Синицина с Никитой Кацалаповым — если по отдельности составить конкуренцию нашим звездам фигурного катания можно, то в командном формате и прямо сейчас — точно нет.

Командные форматы вообще наша история. Флаг страны, дискриминированный чиновниками от международного спорта, своей силы не утратил, и когда Аня Щербакова выходит на лед, она знает, что ее поддерживает и Лиза, и все остальные члены команды, и, разумеется, вся страна.

Так обстоит дело с каждым спортсменом любой нашей сборной. И именно так: вложив весь свой талант, поймав себя на пике формы, сложив картину из отдельных кусочков пазла, наши спортсмены и тренеры дают результат, который превосходит самые смелые ожидания.

Россия — победитель командного чемпионата мира по фигурному катанию. Впервые в истории», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье — фигуристы из Японии (107). Российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.