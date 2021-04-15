Бутырская уверена в победе сборной России на командном чемпионате мира
16:08
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями после первого соревновательного дня World Team Trophy в японской Осаке.
«Сегодня наши девочки и танцоры выступили хорошо. Мальчики, судя по результатам, не очень. Я уверена в нашей победе на этом турнире. У нас еще пары не включались, да и девочки не должны подвести. У американцев ведь только танцоры и мужчины могут показать достойный результат. Только что закончился чемпионат мира, наши девочки забрали весь пьедестал. Если они будут хорошо кататься, то займут точно такие же места», — сказала Бутырская «СЭ».
После первого дня соревнований сборная России лидирует в командном зачете.
(Владимир Пушкарев)
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