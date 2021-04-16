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Бестемьянова считает третье место Коляды в произвольной программе настоящим триумфом

14:28
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты мужской произвольной программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке. Первое место у американца Нэтана Чена, сразу за ним — японец Юдзуру Ханю, замыкает тройку россиянин Михаил Коляда.

«Это настоящий триумф. Парни откатались абсолютно замечательно, очень достойно выглядели. Мы этому невероятно рады, поздравляем. Результат Синициной и Кацалапова в в произвольном танце предсказуемый», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Евгений Семененко в произвольной программе занял пятое место. По итогам двух соревновательных дней сборная России с 91 баллом лидирует в таблице на командном чемпионате мира.

(Екатерина Звенигородская)

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