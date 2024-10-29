Новый «Ледниковый период»: бесстрашная Аверина, модная Карнавал и Медведева ведущая

В «Лужниках» прошла запись первого выпуска нового сезона проекта «Ледниковый период».

После годового перерыва популярное шоу на Первом канале «Ледниковый период» возвращается на экраны. Завершив многочисленные кастинги, в котором жюри отбирало кандидатов в пары к профессиональным фигуристам, стартовали «парные» съемки проекта. В них приняли участие не только звезды, но и любителями фигурного катания из народа.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин по традиции — главный ведущий популярного проекта. Ему помогает двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Анна Щербакова вернулась из Магнитогорска, где проводила с микрофоном в руках этап «Гран-при». В «Лужниках» олимпийская чемпионка Пекина заняла место в жюри.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Его возглавляет бессменный председатель Татьяна Анатольевна Тарасова. Вместе с ней комментировали и выставляли оценки новым парам проекта Роман Костомаров, Татьяна Навка, Максим Траньков.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

На старт записи первого выпуска программы вышли 14 пар. Тема танцевальных номеров, конечно, о самом главном в мире — любви!

Открывали программу Юлия Семина и Максим Маринин и напомнили зрителям о том, что не за горами Рождество и Новый год.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В новом «Ледниковом» дебютируют знаменитые «художницы» сестры Аверины. Дина выступает в паре с Дмитрием Соловьевым.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Цитата из трогательного фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина была великолепна исполнена ими.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тепло приветствовали зрители дебют в проекте Елизаветы Туктамышевой в паре с Артуром Сопельником.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Императрица и ее партнер согрели милой теплотой своего танца зрительный зал даже во время обрушившегося на лед снегопада.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сказочное спасение произошло в номере с участием Татьяны Волосожар. Олимпийская чемпионка далеко отплыла от берега, но ей на помощь тут же пришел рыбак в исполнении одного из победителей кастинга народного «Ледникового периода» Бориса Крестина.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В завершение своей танцевальной программы пара прогулялась на лодочке.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Впервые в паре выступил призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун. Ярко-алое сердце едва не растопило лед в «Лужниках» во время его выступления с Азизой Минекаевой.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Евгения Медведева брала интервью у участников программы и слушала советы художественного руководителя проекта Ильи Авербуха.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Виктория Синицина и Кирилл Чернышенко ярко и эмоционально представили отношения двух влюбленных студентов.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Номер олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой и Григория Сперанского обязательно стоит посмотреть не только любителям фигурного катания, но и болельщикам «Спартака». Эфир программы планируется в конце ноября, так что — не пропустите, красно-белые! Музыкальное сопровождение танца заставит сделать звук вашего ТВ громче.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Максим Шабалин и Кристина Сухобрусова поставили в центр своего лирического выступления детскую коляску.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алексей Ягудин с огромным интересом наблюдал за романтическими отношениями своей супруги Татьяны Тотьмяниной в паре с хип-хопером и медиафутболистом Сашей Т-Killah.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Популярную певицу и блогершу Валю Карнавал взяли в проект «авансом» и поставили в пару с Никитой Кацалаповым.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

По мнению жюри, именно профессиональный фигурист сумел вытащить номер танцевального дебюта девушки в первом выпуске проекта.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Татьяна Тарасова отметила бесстрашие на льду Арины Авериной во время исполнения сложнейших элементов в паре с Владимиром Морозовым.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Порадовали техникой исполнения элементов в своем танцевальном номере Ангелина Стречина и Александр Энберт.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Очень тепло зрители встретили танец прославленной фигуристки Евгении Тарасовой, вышедшей на лед народного «Ледникового периода» в паре с актером Олегом Андреевым.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Настоящий фурор в зале вызвало выступление Алексея Ягудина и 65-летней Натальи Саблиной из Екатеринбурга.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победительница народного «Ледникового периода» не просто кружилась на льду, но и бесстрашно исполнила несколько сложнейших элементов в умелых руках олимпийского чемпиона.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зрители и жюри стоя приветствовали новую звезду, а партнер встал перед ней на колено. В первом выпуске нового сезона «Ледникового» пара была явным фаворитом. Хватит ли сил у ведущего действовать на два фронта, быть ведущим и исполнителем, — покажут следующие выпуски программы.