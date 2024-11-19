Колье Медведевой, усы Ягудина и пистолет Туктамышевой. «Ужасы и криминал» «Ледникового периода»

Репортаж со съемочной площадки киношного выпуска программы.

Первый выпуск нового сезона популярного шоу «Ледниковый период», который стал «Народным», скоро выйдет в эфир Первого канала. Запись новых программ идет полным ходом. Очередной съемочный день был посвящен кино. Либретто и музыка знаменитых фильмов разных эпох легли в основу номеров участников программы.

Комедий было мало. В основном — картины напряженного содержания: триллер, драма и мистика.

Без трагедии, слава богу, обошлось! В закулисье «Ледникового периода» перед командой «Мотор» не смолкали разговоры о ЧП, произошедшем на репетиции. Конек одного из участника программы сильно рассек руку партнера. Пострадавшего отправили в больницу.

Команда «Аплодисменты», которую на «Ледниковом периоде» давно используют вместо слова «мотор», не прозвучала вовремя. В затянувшейся паузе Алексей Ягудин сообщал Татьяне Тарасовой последние известия из медицинского учреждения.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Художественный руководитель проекта Илья Авербух не скрывал своих переживаний за кулисами. Поддержала режиссера-постановщика большинства номеров шоу очаровательная супруга Лиза. Когда пришли новости, что с пострадавшим все хорошо, пара заулыбалась.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

А радостные участники программы поспешили на лед.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Под музыку Нино Роты из «Крестного отца» криминальную драму разыграли Татьяна Волосожар и Максим Крестин. Без выстрела не обошлось, но, как и в фильме Фрэнсиса Копполы, главный герой выжил. Современный Дон Корлеоне встал с лавочки и вместе со своей гениальной партнершей поклонился зрителям и жюри.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Виктория Синицина (Анна Каренина) и Кирилл Чернышенко (Алексей Вронский) начали танец двух героев романа Льва Толстого под русскую народную песню «Во поле береза стояла», но продолжили вальсом, так что «заломати», как поется в песне, никого не пришлось.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Татьяна Тотьмянина и Саша Т-KILLAN так артистично разорвали оковы психиатрической больницы из фильма «Обитель проклятых», что Татьяна Тарасова объявила пару фигуристки и медиафутболиста великолепной.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Настоящие артисты Елизавета Туктамышева и Артур Сопельник вернули зрителей в годы немого черно-белого кино. Даже необычный мейкап не смог скрыть яркие краски их номера по мотивам знаменитого фильма Мишеля Хазанавичуса.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Евгения Тарасова и Олег Андреев основательно залили лед водой в конце своего номера-реминисценции на фильм «Начало» Кристофера Нолана. Их падение в ванну было очень эффектным.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

После этого выступления многолетнему ведущему программы Алексею Ягудину пришлось исполнять еще одну роль на льду.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Любимец публики, как всегда, блистал вместе со своей соведущей Евгенией Медведевой.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити был чертовски мил в образе графа Дракулы. К своему номеру с победительницей кастинга «Народного Ледникового периода» Натальей Саблиной Ягудин даже успел отрастить шикарные усы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комедию ужасов из сериала «Уэнсдэй» показали Валя Карнавал и Никита Кацалапов. Одинокая человеческая рука сама по себе скользила по льду «Ледникового периода» во время их выступления.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

После номера из глаз юной партнерши чемпиона мира по фигурному катанию потекли слезы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Одержимость» Дэмьена Шазелла заставила полностью выложиться на льду Максима Ковтуна и Азизу Минекаеву.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Арина Аверина с Владимиром Морозовым перенесли ледовую арену в «Матрицу»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пострадавший во время репетиции участник проекта проявил мужество и вернулся на лед. Все пары продолжили борьбу за победу на ледовой площадке. Чтобы сохранить интригу, имя героя останется в тайне до эфира киношного выпуска «Народного Ледникового периода».