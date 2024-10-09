От «залезть на партнера» до «китайских сородичей».

На этой неделе стало известно, что Алина Загитова уступит место ведущей «Ледникового периода» своей давней сопернице Евгении Медведевой. Уходит целая эпоха — на соревнованиях экс-фигуристка уже в эфире не работает, предпочитая формат влога. Именно на шоу Ильи Авербуха олимпийская чемпионка выдала множество своих перлов. Каждый из них по-своему забавный и особенный.

Перед нынешним сезоном Первый канал запустил ролик, в котором фигуристы называют слова на каждую букву русского алфавита. «СЭ» создал целый словарь загитовского языка — со значимыми, смешными и символичными понятиями для лучшей российской фигуристки последних поколений.

А — автоледи

Загитова не раз попадала в истории за рулем. Еще в ее юности по соцсетям разнеслось видео, как Алина водит машину, не имея прав. Впрочем — в сельской местности, где кто из нас не пробовал! Громче прогремела история в прошлом году в Москве, когда, проезжая по набережной и любуясь Москва-Сити, Загитова якобы проехала на красный свет. Исследование «СЭ» показало, что фигуристка преодолела перекресток на последнем мигании зеленого сигнала, переходившего в желтый.

Б — безызбежно

«Смотрю ли матчи? Ну, конечно! Это безызбежно, поэтому... Ну, потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас — тренер». Культовое слово, которое смогли даже найти в словаре Даля. А Загитова позже еще и выпустила мерч с заветным наречием.

В — выгорание

«Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи. Я чуть-чуть устала, и у меня случилось так называемое выгорание. В эти моменты самое важное — «заземлиться». Таким словом олимпийская чемпионка объяснила свою усталость от насыщенного графика — хотя, по мнению психологов, выгорание свидетельствует о более глобальных проблемах. Самое крутое, что уже через пару дней Алина поспешила успокоить фанатов, что восстановилась. И написала: «Не дождитесь».

Г — гранд(т)

В сентябре Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант для ледового шоу «Алые паруса» — 75 миллионов рублей и 0 рублей софинансирования из собственных источников. Позже Алина написала пост, в котором объяснила все ошибкой:

— Сейчас моя задача справится с очередной порцией хейта, которая появилась на фоне того, что я и команда решили подать проект на Грант в Фонд Культурных инициатив, и отстоять наши труды с командой! Я человек суеверный, именно поэтому, заявку на Гранд, я решила подавать, только после того, когда мы реализуем проект «Хранители времени». Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы, как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. (Орфография и пунктуация сохранены. - Прим. «СЭ» )

Позже слово «Гранд» было исправлено, но не прочие слова.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Д — джегдаг и диета

У Алины весьма радикальные взгляды на питание. Недавно на public - talk она объяснила свою прекрасную (объективно) форму так:

— Главные вещи — это здоровый сон, правильное питание, баланс воды. Здорового сна у меня практически не бывает, но я стараюсь. Питаюсь я один раз в день, но правильно: мясо, либо крупы, либо овощи — вот как-то так. Мне хватает. У меня КПД поднимается, когда я голодная, — я, видимо, злая, заряженная. Все спрашивают, как я похудела. Это тренировки и питание один раз в день. Но никому это не советую, так делать нельзя.

В 2018-м после выигранной Олимпиады Загитова и вовсе опровергла пубертат: «В плане пубертата, когда жирной становишься, — мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть».

«Джегдагом» в соцсетях был назван джетлаг.

Е — ЕГЭ

В 2020 году фигуристка поступала на факультет журналистики РАНХиГС и набрала 51 балл по русскому языку и 44 по обществознанию. Это не помешало ей поступить и затем получить «отлично» за диплом.

Ж — журналистика

Загитова пробовала себя скорее в роли диктора и ведущей, но теперь перешла на влоги и даже идущий в записи «Ледниковый период» вести не будет. Вопреки журналистскому образованию, ее взаимоотношения с представителями медиа не задаются. С нашим коллегой Рустамом Имамовым она конфликтовала на хоккее и требовала удалить фото, будучи зрителем на трибуне. А недавно отказалась от интервью за минуту до начала.

Хотя слово «жеребьевка» в этом словаре тоже заслуживает отдельного места.

З — залезть на партнера

Выигравшая все титулы в мировом фигурном катании Загитова не может не ассоциироваться с золотом, но и на эту букву у нашей героини нашелся перл. Отвечая на вопрос об участии в «Ледниковом периоде» одиночниц и пар, она ответила:

— Для одиночниц это будет сложнее. Когда ты в парах, ты уже знаешь, что делать, как залезть на партнера. Для профессионалов-мужчин это просто — закинуть партнершу. Мне будет сложнее.

И — икспириенс

Этим словом Загитова сначала анонсировала выступление на одной сцене с Люсей Чеботиной, а потом подводила итог.

— Друзья, ну что, мне пришлось встать сегодня. Очень интересный икспириенс нас всех ждет. Многое я не могу вам рассказать. Но совсем скоро вы это увидите, — говорила Алина 12 июня перед выступлением.

— Мне кажется, это был потрясающий икспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нем много писали, — сказала она 15-го уже после прыжка со сцены и падения.

К — кастеты

Несколько раз в преддверии шоу в Казани Загитова называла работников кастетами:

«У нас работает огромная команда, в том числе режиссер. Таких «кастетов» — людей, без которых шоу бы не было возможным — около 50 человек. Естественно, там помощники, подрядчики и так далее. Ну там, я не знаю, сосчитать невозможно, наверное».

Интуитивно понятно, кто такие «кастеты», но понять, от какого слова они произошли, непросто. Может быть, каст, а может, костяк.

Л — Лара Крофт

Возможно, самый эпатажный и сексуальный образ спортсменки на льду. По ходу номера она раздевается.

М — мозоли внутри губ

Спор о подкалывании губ в принципе бесперспективен — «мое тело — мое дело», но и тут вокруг Загитовой ломались копья. Когда этим летом наблюдатели обратили внимание на увеличение губ фигуристки, она не стала говорить о косметологических процедурах, а нашла другое объяснение:

— На зубах у меня брекеты. Когда я их поставила, мое лицо, естественно, поменялось. Брекеты очень сильно натирают внутреннюю часть губы. Вы не можете сейчас видеть, но внутри моих губ очень сильные мозоли, эти брекеты очень сильно натирают внутри. Естественно, губа опухает. Думаю, на этом вопрос можно закрыть, — призналась Алина.

Закатываем губу, друзья.

Н — нежная и мужественная

Вопрос Максиму Маринину в рамках «Ледникового периода» о его партнерше Дарье Мельниковой:

— Думали ли вы, что у вас будет такая нежная и мужественная партнерша?

К концу формулировки смеялись все участники процесса.

Алексея Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О — огнетушитель от Губерниева

Известный телекомментатор обожает олимпийскую чемпионку. Он пытался «задеть ее душу» (в формулировке Алины) в личном интервью, говорил про космический уровень Загитовой-ведущей («она где-то на космолете в районе альфы Центавра»), но самой жесткой по числу панчей была реакция на выгорание (смотри букву В):

— Нам теперь с этим всем жить. Будем все вместе как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Алины Загитовой. Объединимся целой страной! Справимся! Сможем!

Совет ей никакой не дам. Если выгораешь, то надо заняться чем-то другим. Какую из своих многочисленных профессий имела в виду Загитова, говоря о выгорании?

Может, у нее просто курица сгорела какая-нибудь запеченная на кухне, и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель, — сказал Губерниев Sport 24.

П — пение

Загитова не только выступала на одной сцене с Чеботиной, она еще и исполняла песню на ледовом шоу вместе с Zivert . Невооруженным ухом было слышно, что голос фигуристки-певицы неестественен.

На своем шоу в Казани 29 августа Загитова спела снова — и теперь уже не стала скрывать как. После выступления она заявила:

— Естественно, я пела не вживую. У меня полностью сорван голос, потому что репетиции проходят на холоде. И на стадионах, хочу вас заверить, артисты-профессионалы не поют вживую.

Р — работа

Восхищаясь способностями Алины к словообразованию, невозможно не признать — девочка из Ижевска добилась очень многого своим трудолюбием. Им восхищались партнеры по группе: Дарья Усачева говорила, что ее «всегда восхищало упорство Алины», а Даниил Самсонов — что «если Загитова хочет что-то сделать, то она это сделает».

С — китайские «сородичи» / «соледарна» / «самими собими»

Пожалуй, самая богатая буква словаря. Но фраза, которая характеризует путь Алины, — «Собака лает, караван идет». Ее она написала в соцсетях в ответ на интервью Иоланды Чен в «СЭ», которая критиковала работу ведущей. Позже пост был удален.

Т — Татьяна Москвина

Так назвала Алина Тамару Николаевну Москвину на ледовом шоу в честь 80-летия фигуристки и тренера. Загитова говорила в микрофон на весь зал после выступления и заметно устала, поэтому, видимо, впопыхах перепутала имя, поздравляя легенду с днем рождения.

У — Удмуртия

Родной регион Алины Загитовой, о чем мало кто вспоминает. Сейчас Загитова многие свои проекты реализует в Татарстане.

Ф — факап

Загитова показала высокий уровень самоиронии на одном из публичных выступлений, посвященных провалам на публике. Тут и отсылки, и умение посмеяться над самой собой:

— У нас очень необычная тема сегодняшнего дня. Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Х — «Хранители времени»

Первое шоу Алины — которое показывал в прямом эфире Первый канал. Позже режиссер шоу Светлана Краюшкина устроила разнос журналистам:

— О шоу вышло много статей, но все они хейтерские, мерзопакостные и непрофессиональные. К счастью, среди шквала мракобесия нашелся один неподкупный и беспристрастный человек, которому понравилось. Понаберут завистников в свои желтушные издания, а нам потом читать. И если Вселенная дает какие-то возможности, значит, какой-то ресурс дан данной душе на данное воплощение, — сказала Краюшкина, посоветовав комментаторам «лучше покормить котят». От разговора с «СЭ» Краюшкина отказалась.

Теперь Загитова идет на расширение шоу-повестки с «Алыми парусами».

Ц — цветы

При всей неоднозначности такой публичной фигуры, как Загитова, у нее настоящая армия поклонников. И таких огромных букетов, как Алине, не дарили, может быть, никому. Вот версия за 161 тысячу рублей, сейчас такой букет стоил бы уже в районе 200 тысяч.

Ч — чемпионка

Загитова — одна из самых титулованных фигуристок мира. Она собрала «Большой шлем» из побед в финале «Гран-при», на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде, что удается редким людям. Загитова смогла.

Ш — школа фигурного катания

Которую будут строить для фигуристки в Казани. Первоначально сообщалось, что ради этого снесут стадион «Водник», позже оказалось, что назвать его стадионом можно с большой долей фантазии — скорее речь идет о полузаброшенном поле.

По состоянию на данный момент идет поиск инвестора:

— Мы полностью сформировали окончательный проект, он не дешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги. Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим, — уверял министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Щ — Щербакова

Одна из лучших подруг фигуристки. Вместе они провели немало тусовок, а с 20-летием Алина поздравляла Анну таким роликом под песню группы «Воровайки».

Э — элемент

«Вот в пятом элементе какой у вас любимый элемент?» — еще один перл Загитовой из вопросов участникам в «Ледниковом периоде». Вообще фигуристка не раз в духе софистики становилась автором случайных силлогизмов и каламбуров. Например, «в жизни нужно попробовать все, но не все» или «наш вид спорта, российский вид спорта — фигурное катание, очень сильное в фигурном катании... в мире фигурного катания».

Ю — Южная Корея

Возможно, самая счастливая страна для Загитовой — пусть она больше любит Японию, которая идет на следующую букву алфавита. Именно там в феврале 2018 года Алина завоевала олимпийское золото в 15 лет и вошла в историю.

Я — яхта