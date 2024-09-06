«Ледниковый период» открывает двери для любителей. Популярный телепроект становится доступным широким массам

Первый канал объявил кастинг для всех желающих.

Кто из вас не мечтал оказаться среди участников «Ледникового периода»? Самый успешный околоспортивный телепроект на российском телевидении решил осуществить мечту миллионов — и открыл прием заявок на кастинг от всех желающих. Пробу пера в работе с любителями продюсер Илья Авербух осуществил еще в прошлом году, когда проводил «Народный Ледниковый» в московских парках. Но одно дело — локальное городское событие, и совсем другое — быть полноценным участником телешоу наравне со звездами шоу-бизнеса и спорта. Как изменится любимый проект нескольких поколений россиян с введением нового формата?

Впервые к участию приглашают всех желающих

Сразу две важные новости. Во-первых, «Ледниковому периоду» в 2024 году — быть! Прошлый сезон телешоу до эфира не дошел, и вот наконец-то долгожданное возвращение. И сразу же вторая новость — к участию в проекте впервые в истории допустят любителей. Первый канал объявил кастинг участников «Ледникового периода». Теперь на шоу смогут выступить буквально все желающие — достаточно оформить заявку на сайте проекта.

«Если вам больше 21 года, вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом — это ваш шанс стать звездой нашего шоу, — говорится в анонсе. — Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!» Судя по всему, Татьяна Тарасова также вернется в кресло жюри, где она неизменно присутствует в каждом сезоне шоу.

Татьяна Тарасова в жюри шоу «Ледниковый период». Фото Александр Федоров, «СЭ»

В остальном формат остается прежним. Есть звездные спортсмены, олимпийские чемпионы, призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. К ним в пару ставят людей из других видов спорта, шоу-бизнеса, политики или искусства. Но теперь вместе с известными людьми соревноваться будут и простые россияне, которые пройдут кастинг. Вероятнее всего, пар с любителями на проекте будет несколько, в остальных случаях продюсеры предпочтут медийных людей. Это объясняется необходимостью поддерживать высокие рейтинги и интерес зрителей, ведь одним из секретов успеха «Ледникового периода» всегда была история с привлечением самой разной аудитории — как тех, кто следит внимательно за спортом, так, например, и персональных фанатов певицы или актера. Проект Ильи Авербуха объединял сразу две эти категории телезрителей, в обычное время едва ли пересекающихся.

Авербух уже собирал на «Ледниковый» любителей со всей страны

Приглашение любителей, с одной стороны, освежит шоу и даст ему новых красок, но с другой — таит немало рисков. Впрочем, совсем неумех ждать не стоит. Даже к звездам организаторы проекта относятся со всей строгостью — известны случаи отказа актерам первой величины после нескольких летних проб. Отсев кандидатов среди любителей будет в разы жестче. Стоит ожидать как минимум несколько тысяч анкет, решение будет приниматься по видеовизитке. Каждый претендент должен приложить запись своей программы длительностью не более полутора минут. Наверняка идея собрать «простых работяг» пришла к Авербуху по итогам его прошлогоднего проекта. Освободившееся из-за паузы с классическим «Ледниковым» время Илья Изяславич посвятил новому начинанию — «Народному Ледниковому». Со всей страны собрали порядка 200 заявок, из которых 100 самых интересных допустили до очного отбора.

Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

До итогового турнира добралась лишь десятка сильнейших. Они представили свои навыки в финале в московском саду «Эрмитаж» на естественном льду. В жюри «Народного Ледникового» пригласили известных спортсменов — олимпийского чемпиона Максима Маринина, бронзового призера чемпионата мира среди юниоров Марию Орлову и, разумеется, отца проекта Авербуха, чемпиона мира и серебряного призера Олимпийских игр.

Самому молодому участнику было 28 лет, самому возрастному — 65. Вопреки стереотипам о фигурном катании, организаторы старались соблюдать гендерный баланс — четверо мужчин и шесть женщин. Победила тогда Наталья Саблина из Екатеринбурга. Она могла бы подать заявку и на полноценный «Ледниковый», только вот среди условий — проживание в Москве на протяжении почти трех месяцев.