Разводниковый период. Как телешоу фигуристов каждый год приводит к романам и расставаниям звезд

«Ледниковый период» привел к разрыву отношений в нескольких парах.

На протяжении уже почти 20-летней истории шоу «Ледниковый период» и его производные не только популяризирует фигурное катание, но и становится площадкой, на которой сходятся и расстаются звезды, переживают разводы и страстную любовь, из которых делают клики медиа. О чем говорить, если главный режиссер Илья Авербух познакомился со своей будущей возлюбленной Лизой Арзамасовой тоже на этом проекте — в далеком 2010 году.

Кажется, «Ледниковый период — 2024» не стал исключением, а солидно пополнил список подобных случаев. Во всяком случае уже не первый год шоу сопровождают разговоры о том, что и работа на льду очень близкая, и любовная тематика номеров предполагает тактильность, да и тренировки с постановками часто сопровождаются совместным вечерним времяпрепровождением после съемок.

«Каждый год одна фигня»

В среду видео из жарких стран поделились фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина — это пара из свежего «Ледникового». Ранее Соловьева связывали отношения с керлингисткой Анной Сидоровой, но, вероятно, этот роман уже в прошлом.

Такие декорации точно не найдешь в зимней Москве — дело в том, что 35-летний Соловьев полетел с 26-летними сестрами Авериными в отпуск в Дубай. До сих пор Дина не раскрывала подробности своей личной жизни.

Есть еще одна пара, которая рассталась из-за телепроекта, причем это признал сам фигурист — четырехкратный чемпион России Максим Ковтун. Он рассказал об этом в подкасте на YouTube-канале певца T-Killah — еще одного участника марафона. Вместе с ними в студии сидела партнерша Ковтуна в «Ледниковом» актриса Азиза Минекаева — она замужем за актером «Слова пацана» Рузилем Минекаевым.

У них произошел примерно такой диалог:

— Много семей на «Леднике» разошлось, это правда. Каждый «Ледник» расходятся семьи, — констатировала Минекаева.

— Пусть они сами расскажут. Это реально каждый год такая фигня, — подтвердил Ковтун. И далее продолжил, что к его разводу с гимнасткой Евгенией Левановой «все шло» и что «в какой-то степени это связано с «Ледниковым периодом». Хотя еще недавно соцсети (в основном Левановой) пестрели моментами их счастливого совместного досуга.

Слухи в СМИ распространялись и по поводу якобы романа между Валей Карнавал и Никитой Кацалаповым, притом что в шоу выступала жена танцора Виктория Синицина. Однако подтверждений данной информации не поступало, а все тот же T-Killah называл авторов слухов желтой прессой. Во многом слухам способствовали как раз страстные номера пары на грани фола.

Но любовные треугольники и разводы случались на проекте и раньше.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Костомаров, Домнина и Яглыч

К 2013 году Оксана Домнина и Роман Костомаров уже несколько лет жили вместе и даже родили ребенка, но так и не узаконили отношения. И вот Илья Авербух приглашает чемпионку мира поучаствовать в «Ледниковом». Ее партнером становится популярный российский актер Владимир Яглыч. Между молодыми людьми вспыхивают чувства.

— Жизнь идет, наши отношения с Ромой стали другими. И в какой-то момент я поняла, что все изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы... Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг, — цитировало Домнину издание «7 дней».

Осенью Оксана и Владимир объявили себя парой, придя вместе на премьеру фильма «Горько!». Параллельно Яглыч и Домнина выиграли в проекте, а Костомаров в сердцах набил татуировку «Любовь — распятие». Но продолжал оставаться другом — в том числе из-за общего ребенка.

Однако всего через полгода роман кончился, и Оксана вернулась к Костомарову. В 2014 году олимпийский чемпион сделал предложение матери своей дочери.

Татьяна Навка и Александр Жулин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Навка, Башаров и Жулин

В 2006-м схожее шоу называлось «Звезды на льду». Татьяна Навка выступала с актером Маратом Башаровым, причем она была в браке с Александром Жулиным, а Марат — с агентом и продюсером Елизаветой Круцко. За сложнейшими закрутками с отношениями между ними уследить сложнее, чем за элементами в танцах, но именно с тех съемок в течение двух лет Башаров и Навка крутили роман, пока телефон Марата не попал к Круцко. Пишут, что агент (во всех смыслах этого слова) ответила на звонок... самой Навки, которой рассказала, что знает про измены. Много позже в интервью Круцко признается, что «хотела надавать Навке коньками по башке».

Роман Башарова и Навки продлился недолго — вскоре она вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Заворотнюк, Жигунов и Чернышев

Фигурист Петр Чернышев, нынешний партнер Навки по организации шоу, в середине нулевых выступал в проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» и замутил... с ведущей Анастасией Заворотнюк.

Выступал Чернышев еще с одной красавицей — Юлией Ковальчук, вместе они выиграли сезон. Но главной победой была для Чернышева любовь. У Заворотнюк тогда в активной стадии развивался роман с коллегой по «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым.

— Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, будучи уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядом, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд. Даже не помню, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза, — рассказывала актриса журналу «ОК».

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото Global Look Press

Уже через год пара расписалась, а в 2009 году оба появились в «Ледниковом периоде». Заворотнюк — в качестве ведущей, Чернышев — как участник.

Известно также, что на телепроекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году начались отношении олимпийской чемпионки Марины Анисиной и актера Никиты Джигурды — ради фигуристки звезда сцены бросил беременную жену Яну Павелковскую. И таких историй множество.