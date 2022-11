Роковые Медведева и Федотов держат планку. В седьмом эпизоде «Ледникового периода» пара вновь заработала высший балл

Обзор седьмого выпуска ледового шоу.

«Ледниковый период». 3-й выпуск личного турнира

1-3. Оксана Домнина / Марат Башаров — 36,0

1-3. Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов — 36,0

1-3. Евгения Медведева / Федор Федотов — 36,0

4. Дарья Мороз / Максим Маринин — 35,94

5-6. Елена Ильиных / Егор Бероев — 35,9

5-6. Виктория Синицина / Иван Скобрев — 35,90

7. Валерия Ланская/ Роман Костомаров — 35,86

8. Татьяна Волосожар / Вячеслав Чепурченко — 35,74

9. Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников — 35,73

10-11. Алла Михеева / Иван Букин — 35,60

10-11. Регина Тодоренко / Александр Энберт — 35,60

12. Наталья Подольская / Дмитрий Соловьев — 35,32

В новом выпуске «Ледникового периода» парам предстояло исполнить номера под музыкальные хиты всех времен и народов. Особое внимание приковано, конечно же, к одной из самых титулованных участниц проекта — Евгении Медведевой, которая в сжатые сроки готовила несколько номеров вместе с новым партнером Федором Федотовым. Две первые постановки пары уже успели покорить публику. А судьи оценили дебютные прокаты нового дуэта очень высоко — на максимальные 12.0! Таким образом, Медведева и Федотов сумели выбиться в лидеры личного турнира. Тем не менее, седьмой выпуск запомнился и другими яркими моментами.

Смешные Башаров и Домнина

Самые остроумные участники проекта вновь продемонстрировали сатирический номер и получили комплименты от членов жюри. На этот раз Марат Башаров вышел на лед в тулупе, ушанке и начал рыбачить. Оксана Домнина появилась в образе недовольной фигуристки, но партнер-рыбак увез ее на санках к концу номера.

Выступление под композицию Лучано Паваротти 'O sole mio вновь удостоилось высших баллов от судей. А Александр Панайотов высоко оценил пару Башаров/Домнина: «Совершенно замечательная пара! Под песню Паваротти увидеть такой номер — неожиданно. Оксана и Марат отвечают за особый жанр: юмористический. Такой вид искусства, за которым очень интересно наблюдать». Их прокат понравился и Татьяне Тарасовой.

Еще один смешной номер показали Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Под шлягер «Делайла» они разыграли семейную сценку с половником и детской коляской. Влад Топалов был особенно впечатлен постановкой пары: «Вячеслав, послушайте, но это же просто очень круто! Слава Богу, что я в этом сезоне не участвую, потому что мне было бы стыдно после вас на лед выходить».

Кровавые Михеева и Букин

Одна из самых ярких и позитивных пар проекта — Алла Михеева и Иван Букин — держали зрителей в напряжении. И дело не только в выступлении участников — они показали красивую историю любви под трек «Linkin Park».

Дело в том, что партнерша допустила ошибку в прокате и поранила колено до крови. Неприятный инцидент сказался в первую очередь на настроении участницы — Михеева просто расплакалась. К тому же, были и другие помарки в прокате. Поддержали Аллу и ведущие — Анна Щербакова и Алексей Ягудин, а также заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она похвалила пару за проделанную работу: «Со временем они кататься стали очень хорошо. Это просто ошибки, которые бывают в каждом номере. Во всяком случае, у них прогресс на лицо».

Виктория Синицина и Иван Скобрев катались под песню Луи Армстронга What a Wonderful World. Их трогательный номер не оставил равнодушными членов жюри, и они не пожалели для пары наивысших баллов. А Алексей Ягудин высказал слова похвалы в адрес партнера: «Иван, ты прирожденный фигурист! МХАТ по тебе плачет! Все, чем ты занимался раньше, было ошибкой!».

Супруг и партнер Виктории Никита Кацалапов, выступающий в проекте с актрисой Елизаветой Арзамасовой, продолжает держать планку. Дуэт выступал под композицию из репертуара Барбары Стрейзанд. И ожидаемо получил очередные 12.0 за свой прокат, продемонстрировав легкое, воздушное катание. А также ребята впечатлили Татьяну Тарасову, которая не могла подобрать слов: «Я могу сказать, что это было очень-очень... И больше ничего».

Роковые Медведева и Федотов

Перед показом программы Женя призналась в видеодневнике — сложно постоянно быть в ресурсе. Все-таки пара проделала огромный объем работы за короткий срок. Да еще и тренировки по ночам! Но видно, что и Медведева, и Федотов прилагают массу усилий, пробуют разные стили.

В этом выпуске пара выступила под композицию Maybe I Maybe You группы Scorpions в черных строгих нарядах. Номер получился стильным, а сами участники смотрелись очень уверенно и гоняли на высоких скоростях! После проката Женя обратилась к Феде со словами благодарности: «Большое спасибо моему партнеру, который переживает за каждую мелочь!»

Это оценили и судьи. Юлиана Караулова отметила энергичный темп Федотова и Медведевой: «Отличный выбор песни, это было очень круто, сумасшедшие скорости. Федору очень повезло с партнершей». И с ней сложно не согласиться. Необычно видеть Женю такой яркой, какой она стала с Федей.

Дерзкие и сумасшедшие — эти ребята сильно выделяются из общей массы участников. И за их выступлениями хочется следить и дальше. А пока Федотов и Медведева упрочили свои лидерские претензии оценками 12.0 в копилке. Компанию им составили все те же Оксана Домнина/Марат Башаров и Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов, набравшие наивысший балл третий раз подряд. Борьба за победу будет особенно упорной.