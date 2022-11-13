Медведева быстро забыла Милохина. Она зажгла с новым партнером

Первый выпуск личного турнира «Ледникового периода» — и двукратная чемпионка мира уже в лидерах.

Прошедшая суббота в российском фигурном катании поставила вопрос ребром: так ли нужен сейчас российскому зрителю спорт или формат шоу намного выгоднее и смотрибельнее? Шоу Плющенко вчистую переиграло четвертый этап «Гран-при России» по посещаемости и резонансу. Уверен, что номер Кондратюка и Трусовой на нашем YouTube-канале «Кваксель» посмотрит больше народу, чем смотрело прокаты Туктамышевой и Акатьевой на запасной арене в Парке Легенд.

А пока Кондратюк и Трусова взмывали в небо, а Коляда и Гуменник боролись за золото, на Первом канале показывали очередной выпуск «Ледникового периода» — и этот формат хоть кому-то и кажется устаревшим, имеет аудиторию, как минимум сравнимую с двумя вышеупомянутыми.

Звезд прошлого смотрят все еще лучше, чем настоящего

Судите сами: сейчас уже достаточно информации, чтобы сравнить рейтинги шоу Ильи Авербуха и «Гран-при России». Компания Mediascope подсчитывает их еженедельно, и так выглядит ситуация по первым трем неделям в противостоянии:

1-я неделя (17-23 октября): 1,7% vs 1,7%

2-я неделя (24-30 октября): 2,0% vs 1,7%

3-я неделя (31 октября — 6 ноября): 1,8% vs 1,7%

2:0 в пользу «Ледникового периода», хотя его рейтинги серьезно просели по сравнению с прошлым годом, упав в 1,5-2 раза. Именно поэтому идея симбиоза спорта и шоу начинает бередить умы болельщиков и функционеров — уже появился турнир шоу-программ, возможно, расширится формат «Ледникового». Чем не пара Камила Валиева и Ваня Дмитриенко? Елизавета Нугуманова и хоккеист Матвей Мичков? Даже Александра Трусова и Марк Кондратюк, в конце концов. К сожалению, это люди будут смотреть с куда большим интересом, чем любую разминку из представителей красноярских и липецких школ — как бы их развитие ни было важно для спорта в стране.

Медведева и Федотов стартовали с пятой передачи

Что касается непосредственно результатов, то «Ледниковый» заметно изменился даже по сравнению с предыдущим сезоном. Дело даже не только в возвращении команд Жулина и Авербуха — стали менее предсказуемыми судьи. То направо и налево ставят 5,7 и 5,8, то награждают пары авансом, которые исполнили красивый танец, но без сложных элементов. Максимальный балл, 12, получили сразу шесть пар.

Но среди них явно выделялся дуэт Евгения Медведева/Федор Федотов. Вообще в телеэфире случилось важное событие — официально завершилась история дуэта с Милохиным. Евгения в превью номера была аккуратна в оценках: «Так уж сложились обстоятельства, что мой предыдущий партнер покинул проект». Алина Загитова сформулировала по-другому: «Был вынужден покинуть». Так или иначе, сколько процентов «постановы», а сколько драмы в данном событии, понять уже утопично. В любом шоу есть и то и другое.

Но Медведева откатала первый номер с действующим чемпионом проекта Федором Федотовым. И сразу стало заметно, что пара в таком статусе автоматически перемещается в главные фавориты. Уже в первом номере под интересную аранжировку Hit The Road Jack по мотивам «Мастера и Маргариты» Федотов показал феноменальную быстроту, за которую его даже поблагодарила сама Медведева: «Кататься на высокой скорости для меня отдельное удовольствие, так что спасибо Феде за такую возможность». Много поддержек, даже выброс сальхов и очень мощный набор шагов, почти дорожка, — очевидные 12 баллов, и будет странно, если пара не выиграет этот сезон. Будто незаметно, что номера ставились в авральном режиме по ночам.

Максимальные оценки также получили Бероев и Ильиных за танго с твизлом от партнерши, Домнина и Башаров — причем Оксана выступала в привезенном из дома платье, которое наконец выгуляла, а Марат принес Татьяне Тарасовой икры и не обошелся без скабрезной шутки про грудь в профайле — это для тех, кто добивался его кэнселинга. Впрочем, на ледовых тренировках и не такое бывает.

Также 12 баллов у Арзамасовой с Кацалаповым, Тотьмяниной/Колесникова, Мороз и Маринина (причем последний выступал в сетчатой рубашке а-ля Тарзан). В аутсайдерах — Подольская/Соловьев, несмотря на оголение Дмитрия.

Короче, «Ледниковый период» набирает обороты. Глядишь, в случае победы Медведевой и Загитова захочет переквалифицироваться из ведущей в участницу.