Медведева на пьедестале, медаль Иоанна Грозного и Ягудин на кровати: как завершится народный «Ледниковый период»

Репортаж со съемочной площадки финального выпуска программы сезона шоу Первого канала.

В новом сезоне «Ледниковый период» изменился. Во-первых, стал народным — в программе вместе со звездами фигурного катания участвуют не только селебрити, но и прошедшие многотуровый отбор обычные любители этого замечательного вида спорта. Во-вторых, сдвинулось время выхода программы. Обычно зрители узнавали победителей в начале нового года. Сейчас шоу только набирает обороты в эфире Первого канала.

Впрочем, финальный выпуск, как обычно, команда автора программы Ильи Авербуха, записала в заснеженном декабре.

Новогодней елки и разноцветной мишуры на льду не было, но праздничное настроение присутствовало.

Советский фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» не менее популярен в последние дни года, чем рязановская «Ирония судьбы».

На льду финальной программы «Ледникового периода» Грозный в исполнении Олега Андреева совершил чудесной выброс своей замечательной Царицы — двукратной серебряной медалистки Олимпиад Евгении Тарасовой.

После сказочного номера актер театра и кино пожаловал очаровательной партнерше по проекту медаль, которую завоевал, преодолевая преграды в «Гонке героев».

К записи финального выпуска Роман Костомаров немного изменил имидж, отпустив стильную бородку.

Юлия Семина и Максим Маринин напомнили об утре первого дня нового года. Их номер в пижамах болельщики и жюри встретили улыбками и аплодисментами.

После номера пары ведущий шоу Алексей Ягудин не мог удержаться от возможности немного отдохнуть. Свой диалог с жюри он вел с широкой кровати.

Лизе Туктамышевой пришлось померзнуть на льду в образе Эсмеральды, пока над ней рыдал Квазимодо — Артур Сопельник.

Легендарному тренеру Алексею Мишину, приглашенному в жюри, повезло на записи программы. Наставник оценил выступление своей очаровательной воспитанницы Елизаветы Туктамышевой сразу в двух номерах.

После «Собора Парижской Богоматери» Императрица со своим партнером отправились на веселый пикник, который закончился яркими брызгами шампанского на льду.

Эмоциональным до слез получилось выступление Аделины Сотниковой и Григория Сперанского, которое они посвятили своим родным и близким.

Необычным номером удивили Дина Аверина и Дмитрий Соловьев в финальной программе. Романтическая стилистика их предыдущих выступлений сменилась на более жесткие отношения.

Арина Аверина и Владимир Морозов вновь порадовали зал великолепный исполнением сложных элементов парного катания.

После выступления Татьяны Волосожар и Максима Крестина из ложи жюри Максим Траньков поблагодарил свою супругу за огромный труд. Помимо репетиций, тренировок Татьяна остается замечательной мамой троих детей. Фигурист объявил о своих планах вернуться на лед в паре со своей любимой.

Ангелина Стречина и Александр Энберт ярко исполнили свой фолк-номер в заключительной программе шоу. В финале в руках у актрисы оказалась сабля в ножнах.

Максим Ковтун дебютировал в «Ледниковом периоде». У бывшего одиночника, по мнению жюри, на проекте сложилась яркая танцевальная пара с актрисой Азизой Минекаевой.

Алексей Мишин признался, что восхищен катанием тренера по фитнесу Кристины Сухобрусовой в паре с Максимом Шабалиным. Мама двух детей, по словам знаменитого тренера, выглядела как юная девушка.

Алексей Ягудин напряженно следил за выступлением Татьяны Тотьмяниной и Александра Тарасова. Супруга фигуриста бесстрашно работала в самых сложных поддержках на руках своего двухметрового партнера.

Ведущий «Ледникового периода» в новом сезоне снова на льду проекта. Все выступления олимпийского чемпиона в паре с 66-летней учительницей Натальей Саблиной восторженно воспринимались зрителями и жюри.

Их номер так вдохновил Алексея Мишина, что он пообещал поговорить с Тамарой Москвиной на тему возвращения на лед. В 1967-69 годах в паре с ней 83-летний профессор становился чемпионом СССР, завоевывал медали на чемпионатах Европы и мира.

Запись выпусков народного «Ледникового периода» завершилась кругом почета участников и церемонией награждения.

Съемка затянулась до позднего вечера. Многие фигуристы спешили в Омск на чемпионат России по фигурному катанию. Имена победителей и призеров «Ледникового периода» станут известны в марте. А фигурное катание продолжается.

Фото Федор Успенский, «СЭ»