Без Загитовой, участники из народа и Валя Карнавал: что известно о новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Подробности нового сезона знаменитого шоу.

Что известно о новом сезоне

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир Первого канала после годичной паузы. Это уже 10-й сезон телепроекта, где фигуристы катаются в паре с известными людьми, которые не являются профи в этом виде спорта.

Впервые телешоу вышло на экраны в 2007 году. За этот период участниками проекта становились такие звезды не из мира фигурного катания, как Михаил Галустян, Игорь Верник, Дмитрий Сычев, Анастасия Мыскина, Марат Башаров, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Влад Топалов, Даня Милохин, Регина Тодоренко.

В 2006 году на Первом канале выходило шоу «Звезды на льду», но через год было принято решение изменить название на «Ледниковый период». Так дополнительно избавились от возможной путаницы с проектом «Танцы на льду», над которым работал телеканал «Россия».

С 2007 по 2014 год участники были разделены на две команды под руководством Александра Жулина и Ильи Авербуха. К этому же формату вернулись и в последнем сезоне. С 2015-го единственным тренером являлся Авербух, однако в постановке номеров помогали другие тренеры, хореографы и сценаристы.

«Ледниковый период» в 2024-м вернется на экраны в обновленном формате. Теперь вместе со звездами будут выступать и прошедшие отбор любители фигурного катания «из народа».

Татьяна Волосожар и Борис Крестин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Состав фигуристов «Ледникового периода» 2024

В новом сезоне среди профессионалов выступят полюбившиеся телезрителям фигуристы, однако есть и новые участники. Например, завершившие в прошлом году карьеру Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также в шоу впервые примут участие Елизавета Туктамышева и Максим Ковтун. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Алексей Ягудин в этом сезоне будет совмещать сразу две роли — ведущего и фигуриста.

Состав профессиональных фигуристов:

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

Дмитрий Соловьев — олимпийский чемпион в командном турнире, чемпион Европы.

Евгения Тарасова — двукратный серебряный призер Олимпийских игр в парном катании и командном турнире, двукратная чемпионка Европы (в паре с Владимиром Морозовым).

Владимир Морозов — двукратный серебряный призер Олимпийских игр в парном катании и командном турнире, двукратная чемпионка Европы (в паре с Евгенией Тарасовой).

Александр Энберт — серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях (в паре с Натальей Забияко).

Никита Кацалапов — олимпийский чемпион в командном турнире (в паре с Еленой Ильиных), чемпион мира и двукратный чемпион Европы (в паре с Викторией Синициной).

Виктория Синицина — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы (в паре с Никитой Кацалаповым).

Татьяна Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы (в паре с Максимом Марининым).

Максим Маринин — олимпийский чемпион в парном катании, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы (в паре с Татьяной Тотьмяниной)

Максим Шабалин — чемпион мира и двукратный чемпион Европы (в паре с Оксаной Домниной).

Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании

Максим Ковтун — серебряный призер чемпионата Европы, двукратный серебряный призер командного чемпионата мира.

Татьяна Волосожар — двукратная олимпийская чемпионка в личном и командном турнире, чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы (в паре с Максимом Траньковым).

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы.

Валя Карнавал. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Состав звезд «Ледникового периода» 2024

По традиции в пару с профессиональными фигуристами встают звезды кино, театра, спорта, эстрады, телевидения и интернета. В 2024 году участниками станут медийные персоны из разных областей. В новом сезоне зрители увидят гимнасток Арину и Дину Авериных, блогера Валю Карнавал, рэпера T-Killah, актера Артура Сопельника.

Состав звезд:

Арина Аверина — гимнастка, 5-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы.

Дина Аверина — гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы.

Валя Карнавал — блогер.

Александр «Т-Killah» Тарасов — рэпер.

Артур Сопельник — актер.

Олег Андреев — актер театра и кино.

Ангелина Стречина — актриса.

Григорий Сперанский — актер.

Кирилл Чернышенко — актер.

Азиза Минекаева — актриса.

Юлия Семина — актриса.

Елизавета Туктамышева и Артур Сопельник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Состав любителей «Ледникового периода» 2024

«Ледниковый период» покажут в обновленном формате. Сезон носит статус народного. В проекте примут участие обычные люди, которые уверенно стоят на коньках. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами. От любителей было подано около 600 заявок. На отбор вышли 50 человек, из которых в проект попали только трое.

«Критерии отбора очень размытые, нам важно не только катание, но и история человека. И конечно, важное условие, что человек должен прийти в фигурное катание в сознательном возрасте. Либо катался в юности, но совсем чуть-чуть. Главное, что у героев появляется уникальная возможность встать в пару с чемпионами мира и Олимпиад», — цитирует Sport24 продюсера проекта Илью Авербуха.

Кастинг прошли трое участников: Наталья Саблина, Кристина Сухобрусова и Максим Крестин. Известно, что Наталье Саблиной из Екатеринбурга 65 лет. Ее выступления произвели сильное впечатление на зрителей и жюри. Несмотря на возраст, женщина исполняла сложные элементы. Ее партнером выступает Алексей Ягудин.

Татьяна Тотьмянина и Александр «Т-Killah» Тарасов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пары участников «Ледникового периода» 2024

Наталья Саблина — Алексей Ягудин.

Евгения Тарасова — Олег Андреев.

Ангелина Стречина — Александр Энберт.

Арина Аверина — Владимир Морозов.

Валя Карнавал — Никита Кацалапов.

Татьяна Тотьмянина — Т-Killah.

Кристина Сухобрусова — Максим Шабалин.

Аделина Сотникова — Григорий Сперанский.

Виктория Синицина — Кирилл Чернышенко.

Азиза Минекаева — Максим Ковтун.

Татьяна Волосожар — Максим Крестин.

Елизавета Туктамышева — Артур Сопельник.

Дина Аверина — Дмитрий Соловьев.

Юлия Семина — Максим Маринин.

Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ведущие «Ледникового периода» 2024

В новом сезоне зрителей ждут изменения в составе ведущих. «Ледниковый период» 2022 вели олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Загитова дебютировала в проекте в паре с Ягудиным в 2020 году. С тех пор фигуристка подвергалась критике из-за неправильной техники речи и бедного словарного запаса. Теперь ее место займет бывшая подруга по команде Этери Тутберидзе и одновременно главная соперница серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

«У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня тоже. Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка. В этом году постоянными ведущими будут Алексей Ягудин и Евгения Медведева», — цитирует Sport24 объяснение Авербуха.

«Почему не Загитова — ведущая нового «Ледникового периода»? Вы меня спрашиваете? Как считаете, мне надо задавать вопрос? Слава богу, я на этом месте оказался, а не на другом. Первый канал решает. Загитова и Медведева — классные девчонки, — сказал Ягудин.

Роман Костомаров, Максим Траньков, Татьяна Тарасова, Анна Щербакова и Татьяна Навка. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жюри «Ледникового периода» 2024

Оценивать номера участников ледового шоу будет профессиональное жюри. В новом сезоне есть изменения и в его составе. Бессменным председателем останется Татьяна Тарасова. Зрителей ждет воссоединение олимпийских чемпионов Романа Костомарова и Татьяны Навки, оба станут постоянными членами жюри. Для Костомарова, пережившего грандиозные проблемы со здоровьем и ампутацию конечностей, это новый опыт, ранее фигурист был участником проекта. Также судить участников будет бывшая ведущая «Ледникового периода» Анна Щербакова.

«В первый день было довольно непривычно, особенно первые пару номеров, но потом, мне кажется, я быстро освоилась. Сейчас мне очень нравится, все равно могу сказать, что меня часто перевешивает больше в положительную сторону, потому что я всех ребят знаю, знаю, какую огромную работу проделывают и люди из народной команды, Абсолютно точно могу сказать, что это очень интересный опыт», — приводит ТАСС слова Щербаковой.

Состав жюри «Ледникового периода» 2024

Татьяна Тарасова — российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы (в паре с Романом Костомаровым).

Роман Костомаров — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы (в паре с Татьяной Навкой).

Максим Траньков — двукратный олимпийский чемпион в личных и командных соревнованиях, чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы (в паре с Татьяной Волосожар).

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы.

Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что говорят о «Ледниковом периоде» 2024 участники

Илья Авербух, продюсер ледового шоу

«Во время фестиваля в саду «Эрмитаж» в феврале этого года я решил сделать такую историю, как народный «Ледниковый». Можно сказать, что тогда это уже был пробный шар. Я хотел увидеть действие этой энергии... И несмотря на то, что мы были на улице в холодное время года, я почувствовал эту энергию от людей. Всегда возникал вопрос: а почему в проекте не катаются непубличные люди? И мне кажется, что вот сейчас время пришло. Мы впервые проводим такой кастинг. На него приходят и известные люди, и неизвестные, но правила едины для всех. Нет такого, чтобы кто-то отбирался отдельно на особых условиях». (АиФ)

Елизавета Туктамышева, фигуристка

«Я, если честно, в предвкушении и воодушевлении. Мне кажется, это очень интересный проект. Я очень рада, что у меня был хоть какой-то опыт катания в паре. И с Сашей Энбертом, и с Вовой Морозовым, и с Никитой Кацалаповым я каталась. Есть понимание, что каждый человек индивидуален, с кем-то удобнее, с кем-то — нет». («Okko Спорт»)

Никита Кацалапов, фигурист

«Я очень рад, не знал, умеет ли она кататься, но с удовольствием хотел кататься с Валей, с большим желанием, потому что она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки также. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку, значит, он творческий человек. Первая наша тренировка длилась минут 10-15, мы буквально попробовали пару движений, я попробовал поднять Валю в поддержку. Илья Авербух смотрел на нас со стороны и сказал, что хорошо смотримся, надо пробовать». (ТАСС)

Аделина Сотникова, фигуристка

«Интересно поучаствовать. Соскучилась, есть такое чувство, потому что тут по-другому, ты должна помочь партнеру, который в данный момент более-менее умеет кататься, но все равно есть сложности. Нужно где-то подсказать, тот же опыт тренерства. Если бы это было не в удовольствие, я бы не согласилась. Здесь есть и другие хорошие претенденты на победу, которые делают высокие поддержки, с этим будет сложновато бороться, но постараемся брать чем-то другим. Хочется пожелать всем удачи, все стараются, все усердно работают, это тоже подстегивает — а что мы хуже, что ли? И начинаешь придумывать что-то, иногда психуешь, потому что не получается. У меня как у спортсменки всегда присутствует борьба, даже если это проекты, ты хочешь быть первым, мы, спортсмены, так устроены». (ТАСС)

Валя Карнавал, блогер

«На «Ледниковом» уже успела подружиться со всеми из народной команды фигуристов, из звездной. Мы уже приезжаем, начинаем друг за друга переживать, появились локальные шутки. Это затягивает. Не представляю, что это когда-то закончится». (Sport24)

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Даты эфиров «Ледникового периода» 2024

На данный момент уже отсняты первые выпуски. Точной даты выхода в эфир еще нет. Предыдущие сезоны «Ледникового периода» стартовали в сентябре или октябре, а завершились в декабре или феврале. Ожидается, что теперь телешоу выйдет в ноябре. Как и в предыдущем сезоне, запланировано 12 эфиров.

Никита Кацалапов и Валя Карнавал. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где смотреть шоу «Ледниковый период»

Эксклюзивные права на шоу принадлежат Первому каналу. Помимо повторов выпусков на сайте 1tv.ru можно будет посмотреть другие материалы нового сезона «Ледникового периода».