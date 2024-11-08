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Сегодня, 15:00

Грим в четыре руки и разминка в темноте: Туктамышева показала «СЭ» съемочный день «Ледникового». Уникальная съемка

Туктамышева показала, как проходит съемочный день шоу «Ледниковый период»
Дарья Исаева
Фотокорреспондент
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Фигуристка Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Закулисье телепередачи со знаменитой российской фигуристкой.

Новый сезон проекта «Ледниковый период» принес немало сюрпризов для поклонников фигурного катания. Теперь проявить себя вместе со спортсменами могут и обычные болельщики. А звездный состав участников пополнила в том числе великолепная одиночница Елизавета Туктамышева, которая проведет нас за кулисы и покажет то, что остается за кадром проекта.

«Мы никогда не знаем точно, какой образ получится. Преображения выходят иногда очень неожиданными. В этот раз я выступаю в роли эмо-герл, и меня ждет интересное перевоплощение».

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«В этом образе я напомнила себе кумира юности — солиста группы Tokio Hotel Билла Каулитца. Даже включила любимые песни в раздевалке перед выступлением, чтобы немного поностальгировать».

Билл Каулитц и Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пока Лизу готовят к роли эмо, за процессом грима сестры с интересом наблюдает Арина Аверина. Или Дина? В фигурном сообществе девушек пока часто путают. Но со своими новыми обязанностями гимнастки справляются одинаково хорошо.

Сестры Аверины.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перед разминкой обязательное интервью в студии телепроекта. Пару Елизавете в этом сезоне составляет актер Артур Сопельник, которого сложно узнать в необычном гриме. Ребята расслабленно и с юмором отвечают на вопросы и бегут дальше по коридорам Малой арены «Лужников», чтобы успеть подготовить к выступлению все детали.

Елизавета Туктамышева и Артур Сопельник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четыре руки костюмеры доделывают образ Лизы, чтобы ничего не мешало выступлению, удобно сидело и не падало.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Финальные приготовления и обсуждение нюансов выступления. В самом начале номера Лизе и Артуру нужно обменяться цветными косичками, которые дополняют их образы.

Елизавета Туктамышева и Артур Сопельник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный помощник олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой — сын Адриан, который не дает маме заскучать во время подготовки.

Адриан и Аделина Сотникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще одна медалистка Олимпиады Евгения Тарасова не спешит со сборами, потому что ее номер в самом конце съемочного дня. Фигуристка могла бы с легкостью получить медаль не только за фигурное катание, но и за самое ловкое расположение на скамейке в раздевалке.

Евгения Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лиза, похоже, получает удовольствие от нового образа. А соседки по раздевалке украсят любой кадр, пока ждут своих выступлений.

Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Разминку перед выступлением участники проекта проводят на тренировочном льду, где горит только пара ламп, чтобы не мешать съемочному процессу. Это своеобразное испытание для неопытных фигуристов, ведь нужно не только повторить сложные элементы в темноте, но и просто не споткнуться.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гот Артур и его эмо-подружка Лиза заработали хорошие оценки своим выступлением под «Батарейку» группы «Жуки». Во время съемок прошлого выпуска Артур уронил партнершу, поэтому Максим Траньков сказал, что во время поддержек у него холодело сердечко. Но все в этот раз справились на отлично!

Елизавета Туктамышева и Артур Сопельник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помимо жюри, за выступлением коллег внимательно наблюдала Алена Косторная. Звездная фигуристка объявила, что приостанавливает спортивную карьеру на два сезона, но это не мешает ей наслаждаться катанием коллег.

Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анну Щербакову на коньках уже не увидишь — фигуристка на проекте заняла кресло в жюри и теперь комментирует выступления участников.

Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Недалеко от разминочного катка установлен телевизор, где можно посмотреть прямой эфир и оценки за выступления. После каждого номера для того, чтобы узнать результаты, собирается внушительная делегация.

За кулисами «Ледникового периода».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Длинный день съемок подходит к концу. Можно снять костюм, смыть грим и наконец-то пообедать. Лиза признается, что съемочный процесс отнимает очень много сил. Момент записи выступления достаточно быстрый. Но тренировки, сборы и подготовка занимают весь день с раннего утра и до позднего вечера.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фигурное катание
Фото
Елизавета Туктамышева
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