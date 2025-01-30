«Нет смысла скрывать». Милохин на детекторе лжи признался в близких отношениях с Медведевой

Все-таки были вместе?

Популярный блогер Даня Милохин, покинувший Россию в 2022 году, рассказал о близких отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой. Он сделал это на детекторе лжи — устройство зарегистрировало, что тиктокер говорит правду.

Как все произошло

Милохин признался в близости с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию в шоу «Правда за деньги», во время которого его проверяли на детекторе лжи. На вопрос ведущего, были ли у блогера отношения с Евгенией, он ответил утвердительно. И добавил: «Здесь нет смысла врать. Если я скажу неправду, вы поймете. Что-то было».

Ответ немного резонансный, потому что в прошлом Милохин отрицал близость с Медведевой. В мае 2024-го во время прямой трансляции в социальных сетях в ответ на аналогичный вопрос блогер сказал: «Нет. К сожалению или к счастью, нет».

Страсти в «Ледниковом периоде»

Напомним, разговоры об отношениях между Даней и Евгенией начались еще в 2021 году, когда пара вместе участвовала в «Ледниковом периоде». На льду Медведева и Милохин показывали откровенно романтические номера, и за его пределами, казалось, были не менее близки.

Во всяком случае, высказывались они вполне однозначно. «Она нравится мне как девушка, да. Мне с ней очень хорошо», — рассказывал блогер в интервью Сергею Мезенцеву.

Медведева была скромнее в романтическом плане, но в общем тоже отвечала взаимностью. «Мне с тобой очень комфортно и тепло, поэтому спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю. У тебя есть человек, на которого ты всегда можешь положиться, так же, как и я на тебя», — говорила фигуристка на праздновании своего дня рождения.

Когда в финале первого совместного сезона Милохин допустил грубую ошибку, уронив партнершу, что в итоге стоило паре победы, Медведева тепло поддержала блогера. «Друзья, давайте помнить, все могут оступиться. И вы тоже ошибались, и не раз. С нами все хорошо, и мы работаем дальше. Даня Милохин, все получится. Верю в тебя», — писала она в соцсетях.

Правда, верила Евгения зря — в разгар второго сезона Милохин бросил партнершу и уехал из России. Объяснил просто — устал от проекта: «Я должен признаться, к сожалению, покидаю данное шоу, поскольку просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то продолжать нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю: люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу».

Что же на самом деле произошло между партнерам, история умалчивает. Медведева ожидаемо поступок не оценила — отписалась от блогера в соцсетях и, вероятно, добавила в черный список.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сейчас не общаются

Конечно, с тех пор ребят постоянно спрашивали об их отношениях друг с другом. Но они не особо хотели комментировать прошлое, при этом однажды Милохин заявлял на другом детекторе лжи в шоу «Детектор», что между парой ничего не было.

Сейчас Медведева и Милохин не поддерживают связь. «Он поступил как поступил. На данный момент у нас нет никаких отношений. Мы просто не общаемся. Хочу отметить, мы не ругались и никакого конфликта между нами не было», — рассказывала Евгения в интервью журналу Hello!

А Милохин позднее делился: ему обидно, что все посчитали его плохим. «Я понимаю, сделал достаточно подло. Я поступил подло. Но почему до фига моих хороших поступков забываются только благодаря одному поступку плохому? Ведь я сделал намного больше хорошего, чем плохого. Почему все резко забылось? Хотя так это работало всегда. Чему я удивляюсь?» — задавался вопросом Даня на одной из прямых трансляций.

После ухода Милохина из проекта Медведевой нашли нового партнера — Федора Федотова. Что касается личной жизни, то в июне 2023 года Евгения объявила о начале отношений с фигуристом Дмитрием Чигиревым, выступающим в парном катании. Однако в последнем интервью в конце 2024-го она сообщила о расставании с ним.