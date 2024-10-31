Алексей — не только ведущий «Ледникового периода», но и участник.

После первого мотора легендарного шоу Алексей Ягудин не кажется уставшим, продолжает комментировать все происходящее, ругаться, мол, что-то не так подготовили, но потом все равно юморит. В этом сезоне Ягудин стал парным фигуристом — катается с 65-летней любительницей Натальей Саблиной, и это суперкрасивая история.

А еще олимпийский чемпион вернулся в комментаторское кресло — и имеет свое, как всегда, яркое мнение про «Гран-при», «возвращение» Трусовой, нейтральный статус и наших парней и девушек.

Парни идут вверх, девушки — вниз

— Алексей, спустя сезон вернулись к комментированию соревнований в Магнитогорске. Изменилась ли атмосфера с последнего вашего турнира?

— Я только понял, что по мужикам стало интереснее, а по женщинам наоборот. Я сам почувствовал, что мне было тяжело. Казалось бы, я привык говорить, но в первый день было нелегко: чуть больше новых фамилий, потому что я не сижу и не смотрю, как прошло первенство Москвы, к примеру. Еще мы понимаем, что на этапах «Гран-при» одна-две звезды, три-четыре максимум, а остальные — это люди, которые получили возможность. Там же снялась Соня Муравьева и одна девочка (вероятно, Софья Воронцова. — Прим. «СЭ») вместо нее приехала, а билетов нет, и они на машине почти сутки добирались. Но в плане техники интересно смотреть и комментировать, потому что чем чище, чем сложнее, тем легче комментировать. Парни идут вверх, девушки вниз.

— Парни интереснее сейчас?

— Намного. Когда ты понимаешь, что в заявке шесть человек и 24 четверных — по четыре на человека. Да, там было двое, у кого по пять. Понятно, что не все получается, но пять у Кондратюка и Рухина — это другой уровень.

— Алексей Ягудин больше не будет чихвостить парней?

— Буду! Я не то что придираюсь, я придираюсь только тогда, когда ты в принципе элемент делаешь, но на соревнованиях не получается, тогда вопрос — где ты. Намек на Мишу Коляду, сейчас много общаемся с ним, стали коллегами. Я понимаю, что это его жизнь, но обидно, когда у человека такие данные. Например, all inclusive, все включено, хороший курорт, но ты приезжаешь, а там плохой номер и что-то не убрано, забыли.

— Миша на вас не обижается?

— Нет, может он таит где-то в глубине, но он же понимает, что это не оскорбления, а крик души. Он действительно чувак крутой.

— Можете проанализировать, почему девушки пошли вниз, а мужчины вверх?

— Это нормальное стечение обстоятельств, ты не можешь постоянно лидировать. Мы видели — Урманов, Кулик, Петренко, Ягудин, Плющенко, потом опять Плющенко — интересно было, а где наши девочки были? Потом в какой-то момент поменялось: Липницкая, Туктамышева, Загитова, Медведева, Щербакова, Трусова, Косторная и так далее. Я не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст, потому что когда нет международных соревнований, это не должно сказываться. Есть и Базылюк, Костылева и другие. Посмотрим, как сложится сезон.

— Верите, что кто-то до Милана доедет?

— Я вообще оптимист. Много статей прочитал: в зимних видах спорта более жесткие к нам, мы видим это по лыжам и биатлону и так далее. Летние — более лояльные. Скажется ли это — не знаю. Потому что норвежцы и финны могут какой-нибудь бойкот устроить, и тогда мировое сообщество потеряет большой пласт крутых лыжников и биатлонистов. Но очень хочется, хотя бы по одной квоте! Я не особо верю, но очень хочу — как и многие. Не особо верю, потому что это позиция многих зимних видов спорта.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Было очевидно, что Трусова не вернется

— Про Александру Трусову. Вам обидно, что это участие в контрольных прокатах оказалось скорее пиаром? Многие называют это пиаром, она же не вернулась в спорт.

— Я даже не сомневался, что она никуда не вернется — это очевидно было. Мне недавно написали: «Как вы можете оценить это решение?», я говорю: «А почему я должен обсуждать решение Саши Трусовой, выступать или нет?». Я понимал, что это будет только участие в прокатах, и знал, что никакого сезона не будет. Пиар не пиар, но для чего это было — сам не понимаю. Но так же я не понимаю ответ Ани Щербаковой, когда я ее спросил, зачем. Она сказала: «Я бы тоже участвовала, если бы не проблемы с ногой». Я такой: «Что? Ты прикалываешься?» Аня ответила, что очень хочет выступать. Я был шокирован ответом, знал, что Аня не хотела уходить, скорее посмотреть, что дальше будет. Она искренне верила, что этапы «Гран-при» вернут, она головой еще там. Кто-то отходит быстрее, кто-то медленнее. Я удивился, говорю — все понятно с тобой, Ань, вопросов нет. А про Сашу — все может быть, и чудеса случаются, но чтобы Саша вернулась в спорт — нет.

— Может, нам все же нужен аналог медиафутбола — медиафигурное катание для тех, кто недавно завершил?

— Не все сразу. Я недавно так подумал — что бы фигуристы делали без дополнительных турниров? Потому что два этапа «Гран-при», чемпионат России и финал «Гран-при». Все! Конечно, есть чемпионат Москвы и другие первенства. Но я недавно, несколько дней назад начал подсчитывать, что есть и Кубок Первого канала, и «Русский вызов», и чемпионат по прыжкам — уже достаточная помощь. Я не против, если бы это все продолжалось, пусть даже а-ля медиафутбол, но поэтапно. Я сейчас пытаюсь понять, что с Лигой чемпионов, там сейчас жеребьевка, шесть команд с прикольными названиями. Другим видам спорта действительно хуже, а у фигуристов такой шанс. Я знаю, что к Ольге Черносвитовой (руководителю спортивной дирекции Первого канала. — Прим. «СЭ») подходили гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян и говорили — давайте что-то делать. А фигуристам повезло. Но что поделать? Такая безвыходная ситуация.

— Есть желание третий раз в «Русском вызове» зажечь?

— Да! Я Илье Авербуху мозг с лета проел. Я, конечно, человек-удача, но у меня в голове уже есть приблизительно что-то, но я прям вижу, что это будет масштабное представление. Я и у Оли спрашивал про регламент, буду ли там я, будут ли старики. Я всем уже надоел уже с тем, какой формат будет. Может, Первый канал откажется от стариков — были такие разговоры (Так и произошло — в среду Первый опубликовал регламент, участники должны были уйти из спорта не ранее сезона-2015/16. — Прим. «СЭ»). Но если откажутся, то ладно, пусть.

— Вы же молодой.

— Я — да.

— Может, Евгения Викторовича вызовете? Чего он вас избегает?

— Да никуда он не сбегает, он назвал свою цену. Сейчас будем ждать, как договорятся или нет. Я рассказал старшей дочери Лизе про «Русский вызов», про Женю Плющенко, она знает эту историю, подписана на многих фигуристов, все смотрит, любит ходить на соревнования. И она говорит: «А если ты проиграешь?». Я отвечаю — ну проиграю и проиграю, моя жизнь уже никак не изменится, это не Олимпийские игры. Ее это удивило, потому что она знает историю нашего соперничества и противостояния. Я говорю: «Лиз, проиграю и проиграю, не всегда в этой жизни выигрывать». Хочется просто людей завести.

Алексей Ягудин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не люблю, когда говорят — человек из народа. Мы все из народа

— Вы теперь не только ведете «Ледниковый период», но и участвуете в роли фигуриста-парника. Как ощущения?

— Ничего нового. Я там был, в жюри только не был, думаю, когда уже? Я на многих мероприятиях говорю, что мне очень комфортно с микрофоном в руках. Это спонтанное решение, потому что не было в планах принимать участие как фигурист. Наталья (65-летняя партнерша Наталья Саблина. — Прим. «СЭ») запомнилась, когда был кастинг, думал — сколько ей лет! Я еще приходил на тренировки, когда Таня каталась (прим. — Татьяна Тотьмянина), и спрашивал у Ильи, кто будет кататься с Натальей. И зашел разговор, что было бы прикольно с ней покататься, причем она действительно уверенно стоит на коньках. Как-то подталкивая друг друга, мы приняли решение, что я могу участвовать. Понятно, что в том, кто кого объявляет, проблем нет.

Мне прикольно участвовать, но мне кажется, здесь это не для меня. Когда говорят, что соскучились по мне, например, Татьяна Анатольевна — сделаем ей скидку. Когда все остальные говорят, что я дальше развиваюсь... Ну куда я развиваюсь? Все уже — приехал. Но мое участие здесь полностью для Натальи. Не к тому, что я такой классный и ей достался такой партнер. Нет, мне просто захотелось пойти навстречу и сделать приятно Наталье.

Для меня лично, когда ты молод и у тебя куча энергии внутри, стать достаточно профессиональным фигуристом — это одно дело, реальное. Но в возрасте... Для меня Наталья — это показатель того, что человек может все, как говорит Татьяна Анатольевна. Было бы желание, но вот оно появилось, и из всех нас она настоящая искренняя звезда этого «Народного Ледникового», потому что таким я хотел бы видеть себя, когда я стану постарше чуть-чуть, и такими же я хотел бы видеть абсолютно всех.

Не люблю, когда говорят — человек из народа. Мы все из народа — просто нас когда-то отдали в фигурное катание. Но те участники, кто не актеры, не певцы, не футболисты, хоккеисты и так далее — они в этом сезоне разрывают всех. Потому что это не те люди, которые просто пришли и надели коньки в Парке Горького условно, с семьей покатались и ушли. Это в прямом смысле немножко «ку-ку люди». Они сделали фигурное катание частью своей жизни. Поэтому и проигрывают те, кто впервые: тут и Саша Текила, и сестры Аверины, хотя в помощь идут очень крепкие партнеры, которые тебя поднимают и тягают — парник и танцор. Дальше Валя Карнавал — все эти люди проигрывают по качеству использования конька тем, которые пришли по заявке.

— Вам важно выиграть? Вы же два шоу-турнира выиграли.

— Какое выиграть! Я встретил человека, который приблизительно с таким же настроем, как и я — актер Артур Сопельник — как-то с ним разговорились. Я не устану повторять, нужна ли победа для любого человека, неважно, чем он занимается? Конечно. Но 5.9, 5.8 — какая разница, жизнь никак от этого не поменяется. Нужно просто делать какие-то выводы и стараться быть лучше. Но так переживать, как переживают более 10 лет люди, сформировавшиеся личности артистического плана, спортивного и так далее, — я не понимаю эти эмоции. Это шоу-проект, телевизионный, развлекательный, это не Олимпиада, не чемпионат мира. Для меня важно доехать до конца номера с минимальным количеством ошибок, и чтобы Наташе было поудобнее.

Наталья Саблина и Алексей Ягудин на шоу «Ледниковый период». Фото Федор Успенский, «СЭ»

— У вас будет хотя бы двойной выброс?

— На самом деле ей тяжело. Неделю я с ней покатался и научился разгадывать, что в ее взгляде сейчас написано. Гонял ее немножко, гоняла и она меня, я говорю: «Давай по существу, не нужно превращаться в Оксану Пушкину, которая ставила сама номера в первом «Ледниковом». Поспокойнее». Она научилась, и я научился в какой-то момент, гоняя ее по номерам, понимать, когда она устает. Надо отдать должное, она делает уникальные вещи, но реальность есть реальность. На первой съемке я удивился, что Наталья начала менять программу по ходу дела во второй половине. Сначала подумал, что показалось, хотя не показалось. Сегодня я узнал, что она, видимо, от усталости начинает импровизировать, забывать какие-то моменты. Она говорит, что нужно и к свету привыкнуть, когда приглушают свет, начинает хуже видеть. Спрашиваю: «А чего вы молчите?»

Здесь сложно понять, потому что мы, фигуристы, которые всю жизнь участвовали в этом проекте, для нас это просто прикольно и интересно. Конечно, хочется, чтобы было лучше, но, например, я абсолютно спокоен. Наталья поговорила с моей супругой Татьяной: «Я столько лет включала телевизор и смотрела, как вы, Танечка и Лешечка, соревновались, мы болели и переживали за вас». Для них это уже не «Ледниковый период», это вершина айсберга. Я начинаю улавливать, что это для них имеет огромное значение. Я говорю Наталье, что пора выходить на лед, а она берет телефон и говорит: «Подожди, это же Аделина Сотникова?», я говорю: «Ну да, это Аделина Сотникова, и что?». Она снимает в свободное время, как катаются другие пары. Они живут этим, они, как говорят self-made люди — сделали для себя все здесь и сейчас.

— Валя Карнавал удивляет вас своей целеустремленностью? Первое время не получалось, а сейчас уже получше.

— Получше, я помню, как у нее большая проблема была из-за того, что она начала ходить и «убила» надкостницы. Я просто знаю, что это такое, несколько раз на своем спортивном пути встречал, это ноль контроля, я месяц пытался оклематься: прыгал, но это такая боль. Валя сидела и плакала, но приходила. Если сравнить месяц назад и сейчас — да, поменялась. Здесь все зависит от того, у кого какой внутренний предел есть.