Ягудин рассказал о состоянии Тотьмяниной после ее падения в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о состоянии своей жены, фигуристки Татьяны Тотьмяниной, которая накануне упала во время номера на шоу «Ледниковый период».

«У нее немного поврежден мениск. Вытекла оттуда жидкость. Есть небольшие проблемы со связками. Вчера сделали КТ и МРТ. Однако Татьяна решила кататься на съемках «Ледникового» на уколах. Те, кто знает Таню, этим не удивлены. Потому что она внутренне очень сильный человек, для которого cлово «надо» означает надо, а не «возможно», — приводит слова Ягудина портал Super.

Ранее во время съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина упала вместе со своим партнером, актером Иваном Колесниковым.

Фигуристка упала на во время выступления, но докатала номер до конца. Позже врачи скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.