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15 ноября, 19:41

Ягудин двумя словами охарактеризовал травму своей жены Тотьмяниной

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал травму Татьяны Тотьмяниной на проекте «Ледниковый период».

«Птичку жалко. Но я всегда верил в свою жену, она такой человек — если что-то случится, то это серьёзная травма. То на Skate America с Максимом Марининым, то однажды в Питере на елке — первый выброс, и сразу сломанная нога. Судьба такая. Но она настоящий боец», — сказал Ягудин.

Ранее во время съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина упала вместе со своим партнером, актером Иваном Колесниковым.

Фигуристка упала на во время выступления, но докатала номер до конца. Позже врачи скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.

Татьяна Тотьмянина и&nbsp;Иван Колесников. Жена Ягудина выступила на «Ледниковом периоде» в состоянии болевого шока. Конек партнера задел ее колено

Алексей Ягудин
Татьяна Тотьмянина
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Тотьмянина рассказала, ради чего продолжила участие в «Ледниковом периоде» после тяжелой травмы
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