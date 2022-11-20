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Сегодня, 21:50

Участники «Ледникового периода» поздравили Медведеву на финальных съемках шоу

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После съемок финального выпуска шоу «Ледниковый период» на экране в зале показали видео с самыми яркими моментами карьеры Евгении Медведевой.

Поздравление было организовано фан-группой фигуристки team.moonbear. Медведева осталась в восторге от ролика и едва не расплакалась.

После этого отдельно слова поздравления высказали актриса Алла Михеева и Илья Авербух, а болельщики вынесли на лед торт.

День рождения Медведевой был 19 ноября. Фигуристке исполнилось 23 года.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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