Участники «Ледникового периода» поздравили Медведеву на финальных съемках шоу

После съемок финального выпуска шоу «Ледниковый период» на экране в зале показали видео с самыми яркими моментами карьеры Евгении Медведевой.

Поздравление было организовано фан-группой фигуристки team.moonbear. Медведева осталась в восторге от ролика и едва не расплакалась.

После этого отдельно слова поздравления высказали актриса Алла Михеева и Илья Авербух, а болельщики вынесли на лед торт.

День рождения Медведевой был 19 ноября. Фигуристке исполнилось 23 года.