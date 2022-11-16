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Сегодня, 12:30

Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал об идее «Ледникового периода» с фигуристками-одиночницами и хоккеистами.

— Можно вам предложить пару? Ваню Дмитриенко и Камилу Валиеву показывает вместе даже Первый канал. Хорошая бы пара была.

— Почему нет? Вообще, уверен, ребята бы смотрелись. Камила блестяще бы смотрелась, ей было бы очень интересно в проекте, она одареннейшая, чувствует музыку потрясающе, она с радостью бы прокаталась. Одна из идей у меня давно была — выступают только одиночницы со звездами. Это было бы здорово. И шорт-лист есть, конечно. И та же Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лена Радионова давно просятся. Лиза Туктамышева с удовольствием отзывается о «Леднике», о выходе на лед в нем. Аня Щербакова. Все девчонки в парах, только одиночницы. Со звездами или хоккеистами. Такой проект тоже был когда-то в Канаде. Развитие всегда может быть. Но это все сослагательное наклонение.

И мы ни в коей мере не противопоставляем себя любительскому фигурному катанию, мы идем за ним. В первую очередь это спорт, выступления, титулы, медали, сражение за родину, а «Ледниковый» — фабрика творчества. Он идет за спортом.

Полное интервью Ильи Авербуха читайте здесь

Илья Авербух
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