Авербух рассказал о возвращении Тотьмяниной в «Ледниковый период» после тяжелой травмы

Тренер Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал о возвращении Татьяны Тотьмяниной после травмы.

— Татьяна Тотьмянина сегодня вернулась после такой тяжелой травмы. Героизм же?

— Это настоящий спортивный характер, я бы сказал так, потому что вчера мы были все шокированы произошедшей историей. Чтобы все понимали, падение произошло не во время поддержки, была провозка, и во время поворота Ваня начал падать, а он высокий, и если он падает, то падает серьезно. Во время падения он задел Таню, так как она лежала на льду. Попал именно в колено, и точка, куда попал зубец, стала очень болевой. Таня испытала тяжелейший болевой шок. Почти все на руках вынесли ее со льда. Потом она поехала в клинику, но, слава богу, МРТ и все остальные обследования показали, что ничего не сопоставимого с быстрым возвращением на лед не было. Конечно, боль никуда так быстро не ушла. Таня проявила сильный характер, но она его не раз проявляла. Думаю, многие вспомнят то тяжелейшее падение, которое было с Максимом Марининым, но Таня — боец. Я хочу сказать, что поддерживал ее не только Леша Ягудин, но и Иван Колесников, очень по-мужски. Нес ответственность, частично и из-за него ведь случилось падение. Но еще раз хочу сказать, что лед скользкий и в паре никто не разграничивает, из-за кого произошла та или иная ошибка. То, что Ваня так поддерживал и поддерживает Таню, говорит об очень сильных, хороших мужских качествах.

— Страшно было в тот момент, когда она упала?

— Мы все испугались, потому что никто не понимал толком, что происходит, никто не понимал род травмы.

Ранее во время съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина упала вместе со своим партнером актером Иваном Колесниковым.

Фигуристка упала во время выступления, но докатала номер до конца. Позже врачи скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.

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