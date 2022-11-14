Тотьмянина упала на съемках «Ледникового периода». Врачи скорой оказали ей помощь

Во время съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина упала вместе со своим партнером, актером Иваном Колесниковым. Об этом сообщает корреспондент «СЭ».

Тотьмянина упала на во время выступления, но докатала номер до конца. Позже врачи скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.

На Олимпиаде-2006 в Турине Тотьмянина завоевала золото в парном катании вместе с Максимом Марининым.

Тотьмянина замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Пара воспитывает двух дочерей — Мишель и Елизавету.