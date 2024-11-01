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Сегодня, 15:58

Сотникова призналась, что ее участие в «Ледниковом периоде» стало спонтанным

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Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала свое участие в проекте «Народный ледниковый период». На проекте олимпийская чемпионка выступает в паре с фигуристом-любителем Григорием Сперанским.

«Это было очень спонтанно, потому что за несколько дней мне позвонили. Если бы я была дома, то я бы раньше могла попробовать с Гришей. Меня не было в Москве, я никак не могла поменять свои планы. Мы встали только за неделю до съемок, это было втройне сложно, но спасибо Илье Авербуху и всей команде, которая здесь работает, за доверие ко мне. Времени мало было, волнительно по этому поводу, так как понимаешь, что Григорий немного узенький. Пока с поддержками сложно, но уже пытаемся что-то сделать, страх удается перебороть, но постепенно», — цитирует Сотникову ТАСС.

28-летняя Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года, двукратным призером чемпионатов Европы и четырехкратной чемпионкой России.

Источник: ТАСС
Аделина Сотникова
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