Скобрев рассказал об отношениях с Кацалаповым после прокатов с Синициной в «Ледниковом периоде»

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» рассказал о своем участии в шоу «Ледниковый период». Партнершей Скобрева является олимпийская чемпионка в команде танцорша Виктория Синицина.

— Вы стали чемпионом «Ледникового периода» в тот год, когда выступали. Многое изменилось с 2014-го?

— О да. Планку нам очень высоко поставили наши наставники и те люди, которые ставят нам программы, это команда Александра Жулина и Ильи Авербуха. Получается, что с первых программ приходится делать какие-то сумасшедшие номера, элементы.

— Выиграть хочется?

— Спрашиваете еще. Конечно, хочется получить достойные оценки, потому что график такой, что нужно успеть поставить номер меньше чем за неделю. Проводишь по пять часов в день на льду, это минимум, когда мы готовили первые четыре номера. Ты постоянно в работе, нагрузке, воспоминаниях о том, что ты там поставил, чтобы все это прокатать. Хочется сделать идеально и после этого получить высший балл.

Выиграть... Я думаю, каждая пара в нашем проекте хочет оказаться на первом месте турнирной таблицы, уж точно не хочет проиграть и быть внизу. Потому что я не видел ни одной равнодушной пары, все приезжают, все хотят показать свое умение кататься, сделать все, чтобы номер был сложнее, и получить 12 баллов из 12. Здесь очень большая доля спортивной составляющей.

— У Никиты Кацалапова не было требований по обращению с партнершей, его женой?

— Мы постоянно на связи с Никитой, никакого недопонимания нет. Даже сегодня элементарно на тренировке делал одну из поддержек с Викторией, только вышел на каток Никита — я подъехал к нему первым, попросил подстраховать, подсказать, правильно ли делаем, неправильно. У нас очень хорошие отношения, да и сами ребята здорово относятся к фигурному катанию и своей работе. Все нормально, — заверил Скобрев.