Синицина призналась, что переживает за Кацалапова на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Виктория Синицина в комментарии для «СЭ» поделилась переживаниями за прокаты Никиты Кацалапова и Елизаветы Арзамасовой в шоу «Ледниковый период».

«Очень волнуюсь. Даже сейчас, когда они катались с Лизой, смотрела — ладошки вспотели. Больше, чем за себя переживаю. Ревности совершенно нет. Это лед. Мы как актеры. Он погружается в образ. Я только поддерживаю его и всей душой болею за него», — сказала Синицина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Кацалапов женился на Синициной в октябре нынешнего года.