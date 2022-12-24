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Сегодня, 13:10

Синицина поделилась ожиданиями от финала шоу «Ледниковый период»

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Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Виктория Синицина поделилась с «СЭ» ожиданиями от финала шоу «Ледниковый период». Синицина выступает в паре с российским конькобежцем Иваном Скобревым.

«От финала хотим получить огромное удовольствие. Сделать все чисто, красиво, эмоционально. И чтобы мы сами были удовлетворены своим выступлением. В проекте у нас есть номера, которые не сложились, но они очень мне нравятся. Однако у нас есть и номера, которые сложились, как сегодняшний. Мне очень нравятся такие выступления», — сказала Синицина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В полуфинале шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Виктория Синицина и Иван Скобрев получили максимальные баллы.

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