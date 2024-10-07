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Сестры Аверины, Валя Карнавал и T-Killah станут участниками нового «Ледникового периода»

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Стало известно, кто примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Как сообщает Sport24, в съемках примут участие гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, певец T-Killah, актер Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский.

27 сентября свое участие в шоу подтвердила фигуристка Елизавета Туктамышева.

Ранее был анонсирован новый сезон проекта «Ледниковый период» под названием «Народный ледниковый период».

Источник: Sport24
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