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Авербух поздравил Медведеву на съемках «Ледникового периода»: «Каждый знает, что ты безмерно талантлива»

Авербух поздравил Медведеву на съемках «Ледникового периода»
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Илья Авербух и Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр и режиссер-постановщик Илья Авербух на съемках «Ледникого периода» поздравил Евгению Медведеву с днем рождения. Об этом его попросила актриса Алла Михеева.

Также на экране в зале показали видео с самыми яркими моментами карьеры Евгении Медведевой. Поздравление было организовано фан-группой фигуристки team.moonbear. Медведева осталась в восторге от ролика и едва не расплакалась.

— Женечка, мы все поздравляем тебя с днем рождения. Будь счастлива! Пусть в твоей жизни всегда будет свершение новых вершин. О том, что ты безмерно талантлива, знает каждый. Вперед, вперед, вперед! С днем рождения! — сказал Авербух.

День рождения Медведевой был 19 ноября. Фигуристке исполнилось 23 года.

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