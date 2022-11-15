Тотьмянина рассказала о своей травме на съемках в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина рассказала журналистам о своей травме на съемках в «Ледниковом периоде» после неудачного падения с поддержки. Фигуристка катается с актером Иваном Колесниковым и вышла на лед, сверхуспешно откатав программу, несмотря на трудности с ходьбой.

— Я стою, я каталась, значит, более-менее все в порядке. Вообще в спорте только дважды не выходила на лед после сильных травм: когда было сотрясение мозга, я была без сознания три часа, а второй раз — когда сломала ногу. Дважды себе позволила не выйти, это было невозможно. Но пока есть возможность делать уколы, как-то замотаться, подержаться за плечо партнера...

— Вы сегодня на уколах выступали?

— Да, вчера и сегодня. До утра было неизвестно, буду ли участвовать дальше в «Ледниковом периоде».

— Какой характер травмы?

— Повреждение мениска, жидкость вытекла.

— Потребуется операция?

— Я надеюсь, что нет. Кто знает, как это всё дальше будет развиваться, повторное МРТ назначено через две недели, — сказала Тотьмянина.