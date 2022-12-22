Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире Youtube-канала «Кваксель» поделилась мнением о работе Алины Загитовой в роли ведущей.

— Сейчас многие танцоры в «Ледниковом периоде» катаются. Следила?

— Я не смотрела, но включила ради Ани Щербаковой, увидеть, как она ведет. И мне очень понравилось — она уверенно себя чувствует в кадре. Она по жизни грамотный, воспитанный человек, умная, начитанная. Карьера ведущей у нее хорошо пошла. Если ей это нравится, ей нужно в этом развиваться. Талант у нее есть. Алина и Аня здорово смотрятся, поработали над их образами. Вроде бы две брюнетки, но они абсолютно разные.

— Так, тогда как тебе Алина Загитова в роли ведущей?

— Видно, что Алина работает с педагогами. Но ей нужно время, чтобы себя раскрепостить. Как мне сказала одна хорошая ведущая: «Если захочешь, то ты станешь ведущей, потому что это профессия, которую могут освоить все». Алина — красивая девушка, на нее всегда приятно смотреть. Это притягивает зрителей.

— Может, у нее сложности, потому что сразу кидают на конферанс топовых событий? Фигуристы же не сразу с чемпионата мира начинают.

— Да, на нее сразу возложили груз ответственности: ты должна. Но, понимаете, не мне судить. Я сама только начинаю этот путь, мне самой надо много над чем работать. По мне, это проще, чем кататься на соревнованиях. Но я переживала. Мы вот сейчас тоже работаем над тем, чтобы опускать диафрагму и делать мой голос ниже. Я хотела бы в этом деле развиваться.