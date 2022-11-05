Ягудин рассказал, за кем следит в новом сезоне «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, за кем из участников следит в новом сезоне «Ледникового периода».

«На этом проекте меня интересует только пара Колесников/Тотьмянина. Остальные пары меня вообще не волнуют. Самое главное — скажу то, что говорил на протяжении всех проектов, которые веду. Участники «Ледникового периода» — состоявшиеся люди с детьми, работой и другими жизненными перипетиями. Какая разница, получаешь ты 4,0 или 6,0? Они все тут расстраиваются, но я этого никогда не понимал и никогда не пойму.

Я рад, что Женю [Медведеву] не бросили и в кратчайшие сроки нашли Дане замену. В одном сезоне было так, что у моей супруги возникла болезнь, и ей потом тоже пошли на выручку. Радостно, что Илья Авербух не оставил проблему на самотек и партнера нашли", — цитирует Ягудина Sport24.

Новым партнером Медведевой по проекту стал актер Федор Федотов. До этого спортсменка выступала с Даней Милохиным, который неожиданно покинул проект.