Тотьмянина рассказала о предстоящей операции
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина ответила на вопросы журналистов после съемки «Ледникового периода».
— Мне скоро предстоит замена двух бедер. Покой нам только снится.
— Это вы сейчас серьезно?
— Серьезно.
— Это будет скоро?
— Как позволит ситуация.
— Получается, не зря говорят, что всем фигуристам нужны запасные бедра?
— Конечно, да.
— Когда вчера случилась травма, не было мысли, что все пропало?
— Главное, что мы сразу с Ваней поехали в больницу проверить кости, связки для того, чтобы понимать, насколько все серьезно. Да — травма есть, но она позволяет работать.
— Травмы в фигурном катании — объект дискуссий. Некоторые специалисты, например, предлагают запретить четверные. Что думаете по этому поводу?
— Не будем туда лезть. Это меня не касается. Вы попробовали спросить, но я не комментирую вообще фигурное катание. Поэтому этот вопрос не ко мне.