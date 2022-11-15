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15 ноября, 17:35

Тотьмянина рассказала о предстоящей операции

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Татьяна Тотьмянина в «Ледниковом периоде».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина ответила на вопросы журналистов после съемки «Ледникового периода».

— Мне скоро предстоит замена двух бедер. Покой нам только снится.

— Это вы сейчас серьезно?

— Серьезно.

— Это будет скоро?

— Как позволит ситуация.

— Получается, не зря говорят, что всем фигуристам нужны запасные бедра?

— Конечно, да.

— Когда вчера случилась травма, не было мысли, что все пропало?

— Главное, что мы сразу с Ваней поехали в больницу проверить кости, связки для того, чтобы понимать, насколько все серьезно. Да — травма есть, но она позволяет работать.

— Травмы в фигурном катании — объект дискуссий. Некоторые специалисты, например, предлагают запретить четверные. Что думаете по этому поводу?

— Не будем туда лезть. Это меня не касается. Вы попробовали спросить, но я не комментирую вообще фигурное катание. Поэтому этот вопрос не ко мне.

Татьяна Тотьмянина
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Тотьмянина — о тяжелой травме: «Участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом»

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