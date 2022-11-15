Тотьмянина рассказала, ради чего продолжила участие в «Ледниковом периоде» после тяжелой травмы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина объяснила, почему продолжила участие в шоу «Ледниковый период» после тяжелой травмы.

— Серьезная травма, на самом деле, нам все-таки не 15 лет, когда травмы заживают очень быстро. Пока я могу не подводить людей, я закончу проект. Буквально несколько дней — и проект уже закончится.

В прошлом году у меня были проблемы с почками очень сильные, но это не от проекта зависит, а от моего организма. Слушайте, это жизнь. Кому-то еще сложнее.

— Ради чего вы вышли?

— Ради того, чтобы себя потом не корить, что я вроде как и могла, но надо было напрячься. Я все равно себе отдаю отчет. Если бы травма была намного серьезнее, то я не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бедер, — сказала Тотьмянина.