«Я бы очень хотел приехать». Милохин поздравил Медведеву с днем рождения из США

Блогер и тиктокер Даня Милохин поздравил фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения.

В видеопоздравлении также принял участие тиктокер Артур Бабич.

«Поздравляем тебя с днем рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное», — сказал на видео в социальных сетях Милохин.

19 ноября Медведева отмечает свое 23-летие.

«Желаю, чтобы на твоем пути тебе больше не попадались такие, как он», — добавил Бабич.

В первых четырех выпусках нового сезона шоу «Ледниковый период» Медведева выступала в паре с Даней Милохиным. Затем он объявил об уходе из шоу, объяснив свое решение усталостью.