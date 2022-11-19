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Сегодня, 23:09

«Я бы очень хотел приехать». Милохин поздравил Медведеву с днем рождения из США

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгений Медвеедва и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Блогер и тиктокер Даня Милохин поздравил фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения.

В видеопоздравлении также принял участие тиктокер Артур Бабич.

«Поздравляем тебя с днем рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное», — сказал на видео в социальных сетях Милохин.

19 ноября Медведева отмечает свое 23-летие.

«Желаю, чтобы на твоем пути тебе больше не попадались такие, как он», — добавил Бабич.

В первых четырех выпусках нового сезона шоу «Ледниковый период» Медведева выступала в паре с Даней Милохиным. Затем он объявил об уходе из шоу, объяснив свое решение усталостью.

Евгения Медведева
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