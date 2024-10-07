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Медведева заменит Загитову в роли ведущей «Ледникового периода»

Алина Савинова
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Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева станет новой ведущей шоу «Ледниковый период», сообщает Sport24.

В этой роли 24-летняя спортсменка заменит Алину Загитову, которая работала ведущей спортивно-развлекательной программы с 2020 по 2023 год. Партнером Медведевой будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Планируется, что они проведут все выпуски шоу.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что в съемках нового сезона «Ледникового периода» примут участие гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, певец T-Killah, актер Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский. 27 сентября свое участие в шоу подтвердила фигуристка Елизавета Туктамышева.

Впервые шоу «Ледниковый период» было показано на Первом канале в 2007 году.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
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