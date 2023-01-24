Медведева пока не думает о дальнейшем участии в «Ледниковом периоде»
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» ответила на вопрос об участии в «Ледниковом периоде». В последнем сезоне шоу ее пара с актером Федором Федотовым заняла второе место.
— В «Ледниковом периоде» еще выступить намерены? Была бронза, серебро, осталось только золото.
— Только-только закончился сезон. Давайте поближе к осени об этом поговорим. Пока даже не думала, если честно.
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