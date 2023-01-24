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Сегодня, 16:10

Медведева пока не думает о дальнейшем участии в «Ледниковом периоде»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» ответила на вопрос об участии в «Ледниковом периоде». В последнем сезоне шоу ее пара с актером Федором Федотовым заняла второе место.

— В «Ледниковом периоде» еще выступить намерены? Была бронза, серебро, осталось только золото.

— Только-только закончился сезон. Давайте поближе к осени об этом поговорим. Пока даже не думала, если честно.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Евгения Медведева
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