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Сегодня, 21:55

Медведева и Федотов выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и актер театра и кино Федор Федотов выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период».

Пара выступала под песню «In This Shirt» коллектива «The Irrepressibles» из кинофильма «Три метра над уровнем неба».

Медведева в первых четырех выпусках проекта выступала с тиктокером Даней Милохиным, после чего блогер отказался от участия в шоу. Новым партнером Жени стал актер Федор Федотов.

Евгения Медведева
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