Медведева и Федотов выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и актер театра и кино Федор Федотов выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период».

Пара выступала под песню «In This Shirt» коллектива «The Irrepressibles» из кинофильма «Три метра над уровнем неба».

Медведева в первых четырех выпусках проекта выступала с тиктокером Даней Милохиным, после чего блогер отказался от участия в шоу. Новым партнером Жени стал актер Федор Федотов.