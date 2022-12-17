Медведева и Федотов выступили с номером «Сумасшедшая»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и актер Федор Федотов выступили с новым номером в десятом выпуске нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Пара показала программу под песню «Сумасшедшая» в исполнении Алексея Воробьева, Comedy Club Cover, Зураба Матуа, Андрея Аверина и Дмитрия Сорокина.
Медведева выступает вместе с Федотовым с пятого выпуска этого сезона. До этого она была в паре с блогером Даней Милохиным, который покинул проект.
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