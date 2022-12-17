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Сегодня, 19:45

Медведева и Федотов выступили с номером «Сумасшедшая»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и актер Федор Федотов выступили с новым номером в десятом выпуске нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Пара показала программу под песню «Сумасшедшая» в исполнении Алексея Воробьева, Comedy Club Cover, Зураба Матуа, Андрея Аверина и Дмитрия Сорокина.

Медведева выступает вместе с Федотовым с пятого выпуска этого сезона. До этого она была в паре с блогером Даней Милохиным, который покинул проект.

Евгения Медведева
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