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Сегодня, 20:15

Мамун исключила свое появление в «Ледниковом периоде»: «Только зимой на катке. Это мой максимум»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможном выступлении в «Ледниковом периоде».

— Вопрос о планах: в 2023 году вы говорили, что хотели бы принять участие в проекте «Ледниковый период». Эта идея еще осуществима?

— В 2022-м готовилась к «Ледниковому»: мне уже подбирали партнера. Но из-за того, что возникли проблемы с ногой, не смогла участвовать. Еще на Играх выступала с перемотанной стопой. А когда начала готовиться к «Ледниковому периоду», то после четырех-пяти тренировок поняла, что стопа не выдержит таких нагрузок. Сразу отказалась, партнера так и не успели подобрать... С радостью сделала бы операцию и покончила с этим вопросом, но, к сожалению...

— Сложно?

— Да, сложно, стопа начинает беспокоить. Особенно когда большая нагрузка, но острых показаний к хирургическому вмешательству как раз нет. Понятно, что когда я провожу большое количество мастер-классов, то стопа начинает болеть, но мне приходится с этим жить. Так что, к сожалению, с фигурным катанием не получится. Только зимой на катке. Это мой максимум.

— Жалко...

— Но думаю, у меня на льду получилось бы красиво! (Смеется.)

28-летняя россиянка стала олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Мамун также является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Полностью интервью Маргариты Мамун читайте на сайте «СЭ»

Маргарита Мамун
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