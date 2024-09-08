Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 19:48

Костомаров заявил, что готов принять участие в «Ледниковом периоде» в качестве судьи

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров ответил на вопрос о новом формате «Ледникового периода».

Ранее «Первый канал» объявил о кастинге на съемки в новом сезоне шоу. Впервые участие в программе смогут принять обычные зрители.

«Что касается нового формата «Ледникового периода», то поживем — увидим. Но обычно Илья Авербух вместе с Первым каналом находит такие варианты, чтобы зрителям было интересно смотреть», — цитирует Костомарова Sport24.

Также фигурист заявил, что готов участвовать в телевизионных ледовых шоу только в качестве судьи.

«Я сейчас если и буду принимать участие в этом шоу, то только в качестве судьи. Я готов[к этому]», — добавил он.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Костомаров
Читайте также
Умер Александр Масляков
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости