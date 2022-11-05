Тарасова пропустила съемки нового выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия

Продюсер, сценарист и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух назвал причину отсутствия заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в составе жюри на съемках нового выпуска проекта Первого канала.

«Вчера была сложная съемка, уже после съемки она сказала, что ей тяжеловато. Но ничего страшного, ничего экстраординарного там нет. Конечно, сложно, потому что здесь много эмоций, много всего происходит», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Татьяна Тарасова пропустила первые два выпуска шоу по состоянию здоровья, но затем вернулась в жюри.