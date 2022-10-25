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Губерниев предложил сделать Медведеву ведущей «Ледникового периода»: «Даст мастер-классы Щербаковой и Загитовой»

Мария Гусева
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Евгения Медведева и Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период».

«Сначала согласился участвовать, потом отказался? Вы знаете, это проблема организаторов. Они договариваются с людьми, которые ведут себя соответственным образом. Я предлагаю Медведеву взять ведущей — соведущей. Она с точки зрения ремесла подготовлена очень неплохо. Даже даст разные мастер-классы Щербаковой и особенно Загитовой. Будет по-настоящему блистательно», — цитирует Sport24 Губерниева.

Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух подтвердил, что Даня Милохин покинул шоу. Блогер объявил об уходе в своих социальных сетях.

Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-25-guberniyev-predlozhil-sdelat-medvedevu-vedushchey-lednikovogo-perioda-dast-master-klass-zagitovoy
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Дмитрий Губерниев
Евгения Медведева
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