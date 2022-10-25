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Фигурист Энберт назвал неожиданным уход Милохина из «Ледникового периода»

Мария Гусева
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Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт отреагировал на новость о том, что тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период».

«Это неожиданно. Я с Даней не виделся после последних наших прокатов. Мы не говорили об этом. О решении Милохина узнал из соцсетей. С кем будет выступать Медведева? Я не знаю. Сегодня у нас был генеральный прогон, завтра будет съемка. Мы с Региной заняты своими номерами. Не успеваем следить за другими», — цитирует Газета.Ru Энберта.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин второй сезон подряд выступал в «Ледниковом периоде» в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/25/18878863.shtml
Фигурное катание
Александр Энберт
Евгения Медведева
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