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Сегодня, 14:47

Энберт объявил о своем участии в «Ледниковом периоде»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
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Фигурист Александр Энберт.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт рассказал «СЭ», что будет участвовать в предстоящем сезоне «Ледникового периода».

— За «Ледниковым периодом» слежу настолько внимательно, что пошел в него кататься, мы уже готовим программы. «Ледниковый период» двигается и идет вперед, в России у этого формата произошло второе рождение. Сейчас и в любительских соревнованиях этот формат появился — мастер-микст (Энберт в паре с Ириной Сахно выиграл в данной категории турнир Ice Celebration Cup 26 октября. — Прим. «СЭ»). Это пришло от людей-любителей, которые хотят кататься. А мы постарались, используя, свои компетенции, разработать правила, элементы, — сказал Энберт «СЭ».

Александр Энберт
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