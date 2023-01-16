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Энберт назвал честной победу Арзамасовой и Кацалапова на «Ледниковом периоде»

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Александр Энберт высказался о победе Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова на «Ледниковом периоде»-2022.

До последнего выпуска в шоу лидировали Оксана Домнина и Марат Башаров, однако из-за падения партнера они упустили первое место и оказались на третьем. Это позволило Арзамасовой и Кацалапову одержать победу.

«В итоге все получилось, как получилось — честно, по спортивному принципу. Лиза с Никитой прекрасно откатали программу, все сделали чисто, выполнили очень сложные элементы и, мне кажется, заслуженно заняли первое место. Мое восхищение ребятам.

Оксана с Маратом прекрасно шли по ходу всего сезона — но ошибка, что поделать. Падение, к сожалению, откинуло их на третье место», — сказал Энберт «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/16/19498249.shtml?updated
Александр Энберт
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