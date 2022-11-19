Ильиных и Бероев выступили с программой на шоу «Ледниковый период» под культовую песню из рок-оперы «Юнона и Авось»: видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и актер театра и кино Егор Бероев выступили с новой программой на шоу «Ледниковый период».

Пара выступила под культовую песню «Ты меня на рассвете разбудишь» в исполнении Николая Караченцова из рок-оперы «Юнона и Авось».

Напомним, на первом этапе проекта 12 звездных пар, уже принимавших участие в «ЛП» в разное время, поделены на команды.