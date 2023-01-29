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Сегодня, 14:10

Самодурова: «Ледниковый период»? Я работаю с утра до вечера. Нет времени на это»

Самодурова ответила на вопрос об участии в «Ледниковом периоде»
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Софья Самодурова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы Софья Самодурова в интервью «СЭ» ответила на вопрос об участии в «Ледниковом периоде». Она отметила, что у нее нет на это времени.

— В каких-то ледовых проектах себя видите? Хотели бы поучаствовать в «Ледниковом периоде»?

— Если честно, очень много работы, работаю с утра до вечера. Нет времени на это. Мы с утра приходим на каток, проходят наши тренировки, потом я беру желающих на индивидуальные подкатки, если они есть. Даже мысли такой не возникло.

 
Софья Самодурова. «Иногда на меня ругаются, что я кричу». Чемпионка Европы Самодурова — о тренерской карьере

 

Софья Самодурова
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