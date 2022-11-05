Авербух считает, что Медведева с Федотовым смогут показать много глубоких номеров

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух выразил мнение, что фигуристка Евгения Медведева сможет показать с актером Федором Федотовым больше глубоких номеров, чем с блогером Даней Милохиным.

«Я не думаю, что надо мериться любовью зрителей. Пара Милохин и Медведева в прошлом сезоне стала настоящим событием, прорывом. Мне очень хорошо с ребятами работалось. Было создано достаточно много интересных номеров в своем амплуа молодого свежего ветра, летящих ребят. Еще раз говорю, что я всегда с добром и теплом вспоминаю нашу совместную работу, — цитирует РИА «Новости Спорт» Авербуха. — Я не хочу противопоставлять, с кем будет лучше или хуже. Каждый из нас интересен по-своему. Но я думаю, что с Федей можно будет делать больше номеров про чувства, про глубину, про любовь».

Специалист также подчеркнул, что Федотов — талантливый человек с большим потенциалом. Авербух отметил, что пара Медведева/Федотов может стать претендентом на победу.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.