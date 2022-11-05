Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 21:22

Авербух считает, что Медведева с Федотовым смогут показать много глубоких номеров

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Даня Милохин и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух выразил мнение, что фигуристка Евгения Медведева сможет показать с актером Федором Федотовым больше глубоких номеров, чем с блогером Даней Милохиным.

«Я не думаю, что надо мериться любовью зрителей. Пара Милохин и Медведева в прошлом сезоне стала настоящим событием, прорывом. Мне очень хорошо с ребятами работалось. Было создано достаточно много интересных номеров в своем амплуа молодого свежего ветра, летящих ребят. Еще раз говорю, что я всегда с добром и теплом вспоминаю нашу совместную работу, — цитирует РИА «Новости Спорт» Авербуха. — Я не хочу противопоставлять, с кем будет лучше или хуже. Каждый из нас интересен по-своему. Но я думаю, что с Федей можно будет делать больше номеров про чувства, про глубину, про любовь».

Специалист также подчеркнул, что Федотов — талантливый человек с большим потенциалом. Авербух отметил, что пара Медведева/Федотов может стать претендентом на победу.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221105/medvedeva-1829397433.html
Фигурное катание
Евгения Медведева
Илья Авербух
0
Читайте также
Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Последний прокат Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде»: видео
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости